Steffen Grimberg ist neuer Vorsitzender des Journalistenverbands Berlin-Brandenburg

Berlin

Der freie Medienjournalist Steffen Grimberg ist zum neuen Vorsitzenden des DJV Berlin-Journalistenverband Berlin-Brandenburg gewählt worden. Auf der Mitgliederversammlung, die am Samstag unter Coronabedingungen in einem Berliner Hotel stattgefunden habe, seien zudem Susanne Stephan, Redakteurin und Betriebsrätin beim Focus-Magazin, und Andreas Oppermann, Redaktionsleiter im Studio Frankfurt des RBB, zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, teilte der Verband am Samstag mit.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Künftiger Schatzmeister ist den Angaben zufolge Thorsten Keller, Redakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung, Schriftführer der freie Journalist Ismail Cevik. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden Negin Bekham, Volontärin der Evangelischen Journalistenschule, Stefanie Michallek, Studierende und freie Journalistin, Nils Michaelis, Redakteur beim Berliner Abendblatt, und Tong-Jin Smith, freie Journalistin und Hochschuldozentin, gewählt.

Von dpa