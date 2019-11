Berlin

Am Berliner Flughafen Tegel sind am Morgen die ersten Flüge wegen des Streiks des Kabinenpersonals der Lufthansa ausgefallen. Sämtliche Lufthansa-Verbindungen nach München und Frankfurt waren gestrichen, wie aus der Flugübersicht auf der Webseite der Berliner Flughäfen hervorging. Insgesamt bietet die Lufthansa von Tegel aus am Donnerstag fast 40 Flüge in beide Städte. Andere Ziele werden von dort aus nicht angeflogen.

Kein Ansturm auf die Bahn

Einen Ansturm auf die Bahn gab es wegen des Streiks zumindest am Morgen aber nicht. Es wurde erwartet, dass zahlreiche Passagiere auf die Bahn umsteigen. „Wir haben eine normale Verkehrslage im Fernverkehr“, sagte ein Bahnsprecher. Wegen des 48-stündigen Streiks der Flugbegleiter hatte die Lufthansa bundesweit an beiden Tagen 1300 Flüge gestrichen, davon 700 am Donnerstag.

Von RND/dpa