Schönefeld

Eine weitere Hürde für den Bau einer U-Bahn-Linie bis zum BER ist genommen: Am Dienstag hat der Berliner Senat über den Ausbau des Berliner U-Bahn-Netzes beraten. Nach Angaben der Deutschen Presse Agentur (dpa) sprach sich die Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) dabei für den Ausbau der U7 aus. Demnach könnte die Linie in Spandau bis zur Heerstraße und in Rudow bis zum Flughafen BER erweitert werden.

Grundlage für die Beratung des Senats waren vier Machbarkeitsuntersuchungen zum Ausbau der Berliner U-Bahnen. Neben der U7 ging es auch um die U3, U6 und U8. Wie die Pressestelle des Senats mitteilt, sind alle vier untersuchten Linien „technisch realisierbar“, unterscheiden sich aber „erheblich“ bei der ersten Einschätzung ihres verkehrlichen Nutzens. Eine entsprechende Kosten-Nutzen-Untersuchung solle folgen.

35.000 Fahrgäste könnten profitieren

Und hier kann die U7 punkten: Von dem Ausbau der Linie in Richtung BER könnten etwa 35.000 Fahrgäste am Tag profitieren, heißt es. Die Erweiterung sei nicht nur für den BER selbst von Vorteil, sondern auch für das südliche Rudow und die Gemeinde Schönefeld.

Das sieht auch Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) so. „Ich bin ein großer Befürworter des U-Bahn-Linie 7“, sagt er im Telefonat mit der MAZ. Die im Senat besprochene Machbarkeitsuntersuchung hatte ihn bereits im vergangenen Jahr dazu bewogen, sich mit anderen Mitstreiterin zu einer „Allianz U7“ zusammenzuschließen. Die Idee: Gemeinsam über die nächsten Schritte nachzudenken. Einer davon ist nach Angaben Hentschels erst kürzlich passiert: Ein Gespräch mit Vertretern des Flughafens. „Wir haben jetzt die Situation, dass alle Beteiligten eine Verlängerung der U7 befürworten.“

Trasse der U7 bis Mitte des Jahres festlegen

Wie die Pressestelle des Senats am Dienstag mitteilte, seien nun Abstimmungen mit dem Land Brandenburg und der Gemeinde Schönefeld nötig, um weitere Schritte zu besprechen. Hentschel steht bereits in den Startlöchern: Im ersten Schritt solle es nun darum gehen, eine Trasse für die U-Bahn-Linie festzulegen.

Geht es nach ihm, sollte „die Trassenführung bis Jahresmitte festgelegt“ sein. Konkret bedeutet das: Land, auf dem die U-Bahn-Linie entstehen soll, muss bestimmt werden – und darf nicht bebaut werden. Dazu wolle die Gemeinde sich mit dem Landkreis abstimmen. Im nächsten Schritt folge dann die Kontaktaufnahme mit dem „großen Nachbar“ Berlin. Schließlich gehe es darum, alle Akteure an einen Tisch zu bekommen.

Gute Chancen für Förderung

Und ein solches Projekt muss auch finanziert sein: Sollte die U-Bahn-Linie bis nach Schönefeld ausgebaut werden, würden sich die Kosten auf 310 Millionen Euro belaufen, wie Hentschel für die Gemeinde Schönefeld auf Grundlage der Machbarkeitsuntersuchung mitteilt.

Lesen Sie auch: Pro Bahn veröffentlicht Studie zum Bahnhof am BER

Bei einer Förderung durch den Bund, die nach seinen Angaben auch gute Chancen hätte, lägen die Kosten bei 77,5 Millionen Euro. Ein Ausbau bis zum Flughafen BER würde mit 463 Millionen Euro zu Buche schlagen, bei einer Förderung durch den Bund mit 115,75 Millionen Euro. Der habe wiederum bereits Bereitschaft gezeigt, den Ausbau der U-Bahn-Linie zu begleiten, sagt Hentschel.

Nicht nur BER-Gäste könnten profitieren

Grundlage dafür ist das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) des Bundesverkehrsministeriums. Damit sollen Investitionen in den Nahverkehr ermöglicht werden. Nachdem ein Projekt auf seine Wirtschaftlichkeit untersucht wurde, kann es zu 75 Prozent gefördert werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die ist nach Ansicht Hentschels gegeben. Die Machbarkeitsuntersuchung habe beeindruckende Ergebnisse hervorgebracht. Schließlich würden nicht nur die Flughafengäste von einer Erweiterung profitieren, sondern auch die Mitarbeiter des BER und der umliegenden Betriebe.

Coronakrise betrifft BER-Verkehr

Der BER habe durch den Regionalverkehr zwar bereits eine gute Anbindung, aber gerade für die Mitarbeiter, die früher in Tegel arbeiteten und nun in den Süden pendeln, sei eine U-Bahn-Anbindung wichtig. Und natürlich für die Flughafengäste. Aktuell zählt der Flughafen wegen der Coronakrise zwar wenige Gäste. Aber auch das wird sich ändern, wie Hentschel sagt. „Irgendwann wird das normale Leben ja auch wieder weitergehen.“

Von Johanna Apel