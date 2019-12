Berlin

Ein Fußgänger ist in Berlin von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. „Der Fahrer des Wagens flüchtete“, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Der Unfall passierte etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht auf der Landsberger Allee. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle.

Zuletzt hatte eine tödlicher Unfall mit einem SUV auf der Invalidenstraße in Berlin für Aufregung gesorgt. Am 6. September war das Auto an einer Kreuzung über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße abgekommen. Der SUV rammte eine Ampel, überfuhr vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge.

Grund für den schrecklichen Unfall war möglicherweise ein epileptischer Anfall des Fahrers.

Von RND/dpa