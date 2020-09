Bei einem Unfall mit einem SUV sind in Berlin-Steglitz drei Menschen schwer verletzt worden. Die Unfallstelle an der Thorwaldsenstraße ist bis auf Weiteres gesperrt.

SUV kracht gegen Ampelmast – Drei Schwerverletzte in Berlin

