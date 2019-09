Berlin

Ein Geländewagen außer Kontrolle ist in Berlin auf die Straße des 17. Junis geschleudert und umgekippt. Der Fahrer des SUV bog am frühen Samstagmorgen von der Yitzhak-Rabin-Straße nach links in Richtung Brandenburger Tor ab, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dabei habe der 29-Jährige aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen kippte auf die Fahrerseite und kam zum Liegen. Ein 19-jähriger Beifahrer, der in dem Geländewagen saß, wurde leicht verletzt. Der Fahrer blieb unversehrt. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

Spritztour mit dem Gäste-SUV?

Nach Informationen der Zeitungen „B.Z.“ und „Berliner Morgenpost“ soll es sich bei Fahrer und Beifahrer um Hotelpersonal handeln, die den Wagen von Gästen in eine Tiefgarage fahren sollten. Die Berliner Polizei machte dazu zunächst keine Angaben. „Uns liegen derzeit keine Straftaten vor“, sagte eine Sprecherin am Samstag.

Von RND/dpa