Berlin

Wegen eines Unwetters ist die Abfertigung an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel am Donnerstagnachmittag vorübergehend unterbrochen worden. Kurze Zeit später sei der Betrieb aber wieder aufgenommen worden, sagte ein Sprecher.

Am Nachmittag war das Gewitter mit heftigem Regen über die Hauptstadt gezogen. Zeitgleich meldete die Flughafengesellschaft auf Twitter, dass es wetterbedingt zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung komme. „Bei zu starkem Wind dürfen wir nicht mit allen Fahrzeugen abfertigen. Das ist gesetzlich geregelt“, ergänzte ein Sprecher. Die Unterbrechung diene dem Schutz der Mitarbeiter und der Fluggäste.

Wasserschäden und Blitzeinschläge

Nach tagelanger Hitze ist am Donnerstag ein Gewitter mit heftigem Regen über Berlin und Brandenburg gezogen. Es habe in der Hauptstadt auch mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. Ob diese in direktem Zusammenhang mit dem Unwetter stehen, konnte ein Sprecher aber zunächst nicht sagen. Gemeldet worden seien Wasserschäden, die den Angaben zufolge noch nicht genauer benannt werden konnten.

Im Ortsteil Lichtenrade brannte das Dach eines Mehrfamilienhauses. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte sei der Brand sehr wahrscheinlich durch einen Blitzeinschlag verursacht worden, erklärte der Sprecher. Kurz vor Beginn des Gewitters hatte der Deutsche Wetterdienst eine Warnung für den Bereich Berlin und Brandenburg herausgegeben.

Blitzeinschlag verursacht Feuer in Oberhavel

Um 15.41 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde ein Brand in Hohen Neuendorf (Oberhavel) gemeldet. Dort hatte ein Blitz bei der Naturstein GmbH in der Gewerbestraße eingeschlagen und ein Feuer verursacht. Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Hohen Neuendorf und Birkenwerder konnten die Flammen jedoch schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zuvor war gegen 13.50 Uhr ein umgestürzter Baum aus Hohenbruch gemeldet worden. Auch in Liebenberg mussten nach Auskunft der Leitstelle am Nachmittag umgestürzte Bäume beseitigt werden. Ansonsten, so die Verantwortlichen, hätten sich aber die Folgen der angekündigten Unwetterfront in Grenzen gehalten.

