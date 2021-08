Berlin

Die Polizei hat sich in Berlin trotz zahlreicher Demonstrationsverbote an diesem Wochenende auf Einsätze mit Gegnern der Corona-Politik eingestellt. Rund 2000 Kräfte stehen nach Polizeiangaben am Samstag bereit, darunter ist auch Unterstützung aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern und Sachsen.

Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich am Samstag einige Tausend Demonstranten in Berlin versammelt. Nach mehreren Verboten für einzelne Versammlungen lief ein großer Teil nach Beobachtung von Reportern der Deutschen Presse-Agentur zunächst eher ziellos durch die Straßen.

Am Samstagmorgen war die Lage noch ruhig. Am Ku’damm versammelte sich eine Gruppe von 20 bis 30 Menschen, die von der Polizei überprüft wurde. Weite Teile des Regierungsviertels waren abgesperrt.

Verbotene Demos in Berlin: Polizeieinsatz in Friedrichshain

Mittags mussten sich Einsatzkräfte einem Fall in Friedrichshain annehmen: Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, waren in der Nähe des Volksparks mehrere größere Personengruppen mit Fahnen und Transparenten auf der Straße unterwegs.

Ein Polizeihubschrauber war zur Beobachtung eingesetzt. Weite Teile des Regierungsviertels waren abgesperrt.

Querdenker-Demo und acht weitere Demonstrationen verboten

Die Polizei hatte neun Demonstrationen verboten, darunter Kundgebungen der „Initiative Querdenken“ auf der Straße des 17. Juni. Drei Eilanträge gegen die Verbote wies das Verwaltungsgericht zurück, einem gaben sie statt: Eine für Samstag und Sonntag angemeldete Versammlung mit je 500 erwarteten Teilnehmern darf stattfinden. Auf diese Veranstaltung wurde über Telegram hingewiesen.

Das Landeskriminalamt habe im Vorfeld bei „15 offenkundigen Rädelsführern eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt und nachdrücklich zu einem in jeglicher Hinsicht regelkonformen Verhalten aufgefordert“, heißt es in einer Mitteilung auf Twitter.

Zug der Liebe in Berlin: 10.000 Teilnehmer erwartet

Zudem zieht am Samstagnachmittag der „Zug der Liebe“ durch Berlin. Der Veranstalter erwartet zu der Demo mit House- und Technomusik um die 10. 000 Menschen.

Die Polizei geht davon aus, dass eine Vielzahl von Menschen den Demonstrationsverboten nicht folgen wird. Schon Anfang August war die Lage ähnlich: Trotz Demonstrationsverbots hatten sich Querdenker-Demonstranten durch die Hauptstadt bewegt. Es gab zahlreiche Festnahmen. Deshalb werde man „die Versammlungsverbote durchsetzen, entsprechend präsent sein und insbesondere das Regierungsviertel schützen“, hieß es vor den Demos am jetzigen Wochenende.

Die Sicherheitsbehörden sind auch deshalb besonders aufmerksam, weil vor einem Jahr, am 29. August 2020, Zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert hatten. Am Abend durchbrachen Demonstranten dann eine Absperrung am Reichstagsgebäude, bedrängten die zahlenmäßig weit unterlegenen Wachkräfte und besetzten für einige Zeit eine Treppe vor einem Eingang. Die Bilder davon lösten breite Empörung aus und sorgten auch international für Aufsehen.

