Viel Polizei, wenig Einsätze – So war die Walpurgisnacht in Berlin

Traditionell sind die Walpurgisnacht und der 1. Mai in Berlin von Scharmützeln zwischen Anhängern der Autonomen Szene und der Polizei geprägt. Jahrelang waren die berüchtigten „Mai-Krawallen“ im Stadtteil Kreuzberg festes Programm für Polizei und Linksradikale.

Doch in diesem Jahr ist wie so vieles unter dem Eindruck der Corona-Pandemie auch die Lage bei den Autonomen offenbar anders. Zumindest in der Nacht zum 1. Mai blieb es in der Bundeshauptstadt überraschend ruhig. Die Polizei hatte sich dennoch auf alle Eventualitäten vorbereitet und war im Betroffenen Bezirk Kreuzberg und um die berüchtigte Rigaer Straße in Friedrichshain mit einem Großaufgebot die ganze Nacht präsent. Es gab aber offenbar keinerlei Ausschreitungen.

Verstöße gegen Corona-Regeln und Landfriedensbruch

Lediglich eine nicht genehmigte Ansammlung aus dem linksautonomen Spektrum lösten Einsatzkräfte an der Rigaer Straße/Ecke Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain auf. Die Polizei stellte dabei Personalien von einer mittleren zweistelligen Anzahl von Menschen fest oder nahm sie vorläufig fest. Dabei ging es um Verstöße gegen die Corona-Regeln oder den Vorwurf des Landfriedensbruchs.

Auf zwei Balkonen des Hauses Liebigstraße 34 war Feuerwerk gezündet worden und Unbekannte warfen von Hausdächern und einem Balkon in der Liebigstraße Farbeutel. Ein Einsatzfahrzeug wurde dabei beschädigt, verletzt wurde niemand.

In der Ritterstraße in Kreuzberg zündeten unbekannte Täter zudem zwei hochwertige Pkw an. Ein BMW und ein Mercedes wurden ein Raub der Flammen. Ein weiterer Wagen wurde erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen.

Von Julian Stähle, MAZonline