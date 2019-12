Potsdam/Berlin

In Berlin und Brandenburg könnte es zum Ende der Woche leichten Schneefall geben - zuvor soll es jedoch viel regnen. Der Mittwoch soll stark bewölkt und zeitweise regnerisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

Auch Schneeregen möglich

Demnach sei nur vom Oderbruch bis in die Lausitz anfangs noch mit heiterem Wetter zu rechnen. Ab den Nachmittagsstunden kann es vielerorts auch Schneeregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei bis fünf Grad. Am Donnerstag soll erneut eine dichte Wolkendecke über Berlin und Brandenburg liegen, mancherorts regnet es, am Nachmittag kann es sich etwas auflockern. Die Temperaturen erreichen drei bis sechs Grad. Am Freitag ist etwas Schneefall möglich.

Von RND/dpa