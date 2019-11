Berlin

Mit der S-Bahn in den Kurzurlaub starten – genau das bietet die Aktion „Erlebe Deine Stadt“ der Berlin Tourismus GmbH. Vom 4. auf den 5. Januar 2020 können Berliner und Brandenburger wieder zum Vorteilspreis mit Halbpension in einem von 86 exklusiven Berliner Hotels übernachten, darunter auch 17 noble Häuser wie etwa das Adlon, das Waldorf Astoria oder das Hotel de Rome.

Ein Doppelzimmer in den Luxus-Hotels kostet 138 Euro, in Vier-Sterne-Hotels wie dem Estrel in Neukölln, dem Park Inn am Alexanderplatz oder dem erst im November eröffneten Indigo an der East Side Gallery nur 118 Euro. Eine Übersicht aller buchbaren Hotels und der jeweiligen Angebote gibt es hier.

Spa und Live-Musik inklusive

Immer im Preis enthalten sind Frühstück und Abendessen im Hotelrestaurant, Zugang zum – sofern vorhanden – hauseigenen Wellnessbereich sowie in ausgewählten Hotels auch ein Abendprogramm mit Musik und Tanz. So bietet zum Beispiel das Seehotel Grunewald Live-Pianomusik mit Berliner Liedern aus den Zwanzigerjahren.

Buchungsstart ist am Mittwoch (20. November) um neun Uhr auf der Webseite visitberlin.de/erlebe oder telefonisch unter 030 25 00 23 74. Erfahrungsgemäß ist das Buchungssystem immer sehr schnell überlastet – es empfiehlt sich also, es schon früh zu versuchen.

Rabatt-Coupons zum zehnjährigen Jubiläum

Wer noch nicht weiß, wie er den Januartag im wintergrauen Berlin verbringen soll, bekommt dafür im Rahmen der Aktion eine Anregung: Da „Erlebe Deine Stadt“ in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert, gibt es für alle Gäste zusätzlich ein kostenloses Coupon-Heft.

Darin enthalten sind 19 Rabattangebote von touristischen Attraktionen wie Madame Tussauds, Berlin Dungeon, Chamäleon-Theater oder der neuen Virtual-Reality-Zeitreise TimeRide, die einen ins Ostberlin der Achtzigerjahre entführt. Die Coupons ermöglichen den Eintritt um 50 Prozent vergünstigt und können bis Ende Februar 2020 eingelöst werden.

Von MAZonline/ms