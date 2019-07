Berlin-Köpenick

Wegen eines Waldbrands ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen ausgerückt. "In Köpenick brennen rund 1.000 Quadratmeter Wald" so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fuhren gegen 3:45 Uhr zur Brandstelle. Die Nachlöscharbeiten dauerten den Morgen weiterhin an. Eine Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Von RND/dpa/win