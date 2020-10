Berlin

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Berliner Krankenhauskonzerne Vivantes und Charité zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Er beginnt am Montag mit Beginn der Frühschicht und endet am Dienstag mit dem Ende der Spätschicht. Am Dienstag ist im 12 Uhr eine Streikkundgebung vor dem Roten Rathaus geplant.

Ebenfalls am Dienstag wird in Berlin die Stadtreinigung BSR bestreikt. Daher würden voraussichtlich alle Recyclinghöfe geschlossen bleiben, erklärte Verdi. Die Müllabfuhr werde ebenso bestreikt wie die Straßenreinigung.

Verdi fordert in der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst für die Beschäftigten von Bund und Kommunen Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. Für Azubis verlangt Verdi wenigstens 100 Euro/Monat mehr. Die Arbeitgeber bieten für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Stufen an. Verdi-Verhandlungsführer Frank Wernke nannte das „absolut enttäuschend“. Die Gewerkschaft stört sich auch an der avisierten Laufzeit des Tarifvertrages bis März 2023 und will nur für ein Jahr abschließen.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am Donnerstag und Freitag in Potsdam statt.

Von MAzonline