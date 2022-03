Weiterbau der A100 bis Friedrichshain: Vorstoß des Bundes verärgert Giffey

Berlin

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat irritiert auf Pläne des Bundes reagiert, die Stadtautobahn A100 im Osten der Stadt so schnell wie möglich weiterzubauen. „Wir haben davon auch durch die Presse erfahren“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung von Berlin und Brandenburg in Frankfurt (Oder). „Das ist eine überraschende Entwicklung, die so in der Form jetzt zu diesem Zeitpunkt von uns eigentlich nicht erwartet war.“

Giffey erinnerte an die „klare Verabredung“ im rot-grün-roten Koalitionsvertrag, wonach der Berliner Senat Planung und Bau des 17. Bauabschnitts der A100 in dieser bis 2026 laufenden Legislaturperiode nicht weiter vorantreiben will. „Diese Vereinbarung, die wir mit unseren Koalitionspartnern geschlossen haben, ist für mich auch bindend.“

Zuständig für die A100 sei aber der Bund. Wenn dieser hier nun aktiv werde und „vielleicht auch Gegensätzliches“ vorhabe, wünsche sie sich, dass er mit dem Land in einen Dialog darüber trete, so Giffey. „Ich bin mir sehr sicher, dass die Verkehrssenatorin dort auch das Gespräch suchen wird.“

Laut Bundesregierung soll der 17. Bauabschnitt der A100 vom Treptower Park über die Spree bis zur Storkower Straße in einem Friedrichshainer Wohngebiet so schnell wie möglich umgesetzt werden. Für diesen Bauabschnitt sei am Dienstag die Ausschreibung der Planung erfolgt, sagte die Staatssekretärin im Verkehrsministerium, Daniela Kluckert (FDP), der „Berliner Morgenpost“. Mit der Ausschreibung „ist nun auch klar, dass weiter gebaut wird“. Die bisherige Planung der Strecke solle noch einmal „unter Umweltgesichtspunkten und anderen Kriterien, wie des Verkehrsaufkommens oder der Lärmbelastung“ überprüft werden und bis 2025 endgültig feststehen.

Zurzeit wird der aufwendige und teure 16. Bauabschnitt der Autobahn zwischen Neukölln und Treptower Park fertig gestellt. 2024 soll die drei Kilometer lange Strecke fertig sein und eröffnet werden.

Bund trägt Verantwortung

Grüne, Linke und mehrere Bürgerinitiativen sind vehement gegen den Weiterbau bis Friedrichshain. Im Koalitionsvertrag für die Bildung des Senats wurde dazu ein Kompromiss festgehalten: „Planung und Bau des 17. Bauabschnitts der A100 wird in der neuen Legislaturperiode durch die Landesregierung nicht weiter vorangetrieben.“ Allerdings liegt der Bau von Autobahnen in der Verantwortung der Bundesregierung und der Autobahngesellschaft des Bundes.

Staatssekretärin Kluckert sagte, der Senat könne den Bau nicht stoppen: „Das ist eine Bundesangelegenheit - und deshalb treibt das Bundesverkehrsministerium dies voran.“ Auch auf Bundesebene habe man sich im Koalitionsvertrag mit den Grünen geeinigt, wichtige Verkehrsprojekte einschließlich Lückenschlüsse in Deutschland anzugehen. Dazu gehöre auch der Weiterbau der A100.

