Potsdam/Berlin

In Brandenburg und Berlin wird es auch in den kommenden Tagen kaum wärmer. Die Höchsttemperaturen sollen am Sonntag zwischen 10 und 12 Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von der Uckermark über den Barnim bis zum Spreewald könne es vereinzelt zu Schauern kommen, sonst bleibe es trocken.

In der Nacht auf Montag kann es bis auf -4 Grad abkühlen und auch tagsüber steigen die Höchstwerte den Angaben zufolge nicht über 12 Grad. Für Dienstag rechnen die Meteorologen mit viel Sonnenschein, die Temperaturen sollen dann mancherorts bis auf 14 Grad klettern.

Lesen Sie auch So wird das Wetter in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming am Wochenende

Deutlich kälterer April

Der April sei bislang deutlich kälter als gewöhnlich, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Samstag. Ein Hochdruckgebiet zwischen Schottland und Skandinavien sorge seit Wochen dafür, dass kühle Luft nach Mitteleuropa ströme.

Von dpa