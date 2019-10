Berlin

Nur einen Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Bus in Werder (Havel) ist in Berlin-Rudow eine 78 Jahre alte Frau ebenfalls von einem Linienbus angefahren worden. Die Seniorin wurde schwer verletzt.

Der Bus erfasste die Frau beim Abbiegen

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Bus nach links abbiegen und erfasste dabei die 78-Jährige, die gerade die Neuköllner Straße überqueren wollte. Rettungskräfte brachten die Frau am Freitagabend mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall am Freitag in Werder war der Mann Fahrgast in dem Linienbus gewesen. Nach dem Ausstieg verlor er aus ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und stürzte so unglücklich, dass er von dem anfahrenden Bus überrollt wurde. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

