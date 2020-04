Berlin

Bei einem Wohnungsbrand im Komponistenviertel in Berlin-Weißensee ist eine 68 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzte habe es bei dem Brand am Samstag nicht gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Die Feuerwehr war am Nachmittag alarmiert worden und rückte mit mehr als 30 Einsatzkräften aus.

Es brannte laut Polizei im zweiten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohnhauses in der Chopinstraße. Die Brandwohnung wie auch die Wohnung darunter sind laut Polizei unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.

Von dpa