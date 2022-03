Berlin

Lange standen die Termine auf der Kippe, jetzt gibt es Gewissheit: Genesis dürfen am 7. und 8. März in der Berliner MB-Arena auftreten. Das bekräftigte der Tourneeveranstalter Semmel Concerts am Dienstag nach der Sitzung des Berliner Senats. In der Arena müssen die Zuschauer eine FFP2-Maske tragen, es gilt die 2G-plus-Regel. Jeweils 60 Prozent der Plätze dürfen belegt werden, das sind zweimal 10.200 Menschen.

In Berlin bekommen Ungeimpfte zudem auch wieder Zutritt zu Restaurants, Kneipen und Hotels. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) anschließend mitteilte. Die Corona-Maßnahmen werden von Freitag (4. März) an entsprechend gelockert. Dann gilt für Gastronomie und Hotellerie die 3G-Regel. Danach dürfen dort neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte mit einem tagesaktuellen negativen Test wieder Gäste sein.

Der Senat hat damit die Vereinbarungen von Bund und Ländern umgesetzt, die sich bereits Mitte Februar auf einen Drei-Stufen-Plan geeinigt haben, der schrittweise Lockerungen vorsieht. Opposition und Branchenvertreter hatten das zuvor mehrfach verlangt.

Clubs dürfen wieder öffnen – dort gilt dann 2G plus

Lockerungen soll es auch für die Berliner Clubszene geben. Clubs dürfen unter 2G-plus-Bedingungen wieder öffnen. Das heißt, Zutritt haben dann Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test, der auch für Geboosterte Pflicht ist.

Ebenfalls ab dem 4. März sind bei Großveranstaltungen in Berlin wieder mehr Zuschauer zugelassen. Stadien oder Hallen dürfen dann zu 60 Prozent ausgelastet werden. Damit geht der Berliner Senat über die Bund-Länder-Beschlüsse vom 16. Februar hinaus, wonach bei einer Auslastung von 60 Prozent eine Obergrenze von 6000 Besuchern drinnen und 25.000 Menschen im Freien nicht überschritten werden darf.

