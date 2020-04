Einschränkungen durch Corona: Berliner Polizei twittert über Einsätze

Berlin

An diesem Wochenende ist die Berliner Polizei wieder mit einem Twitter-Marathon im Netz aktiv. Unter dem Hashtag „flattenthecrime“ („Das Verbrechen flach halten“) dokumentiert das Social-Media-Team via Twitter, ob sich die Berliner an die aktuell bestehenden Kontaktregeln aufgrund der Corona-Pandemie halten.

Anzeige

Schon innerhalb der ersten Stunden kamen da dutzende Tweets zusammen: „Obenrum nackt in Mitte. Eine Gruppe männlicher Oberkörper sonnt sich im Park“, „Auf dem Tempelhofer Feld schlagen sich vier Personen mit Knüppeln“ oder, dass in einem Neuköllner Friseursalon „nach dem Motto #flattenthecurl Haare geschnitten“ werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Polizei informiert im Zuge der Aktion über Twitter auch über aktuelle Kontrollgänge in Parks oder an den Berliner Seen. Verwarnungen und Anzeigen gibt es zum Beispiel auf gut besuchten Wiesen und Spielplätze oder wegen derzeit verbotener Grill-Gelage auf Grünflächen.

Unter #flattenthecrime finden aber nicht nur Verstöße und Ermittlungen rund um die aktuellen Corona-Ausgangsbeschränkungen und -Kontaktregeln den Weg in die Twitter-Timeline der Berliner Polizei. Dokumentiert werden auch all die anderen Delikte, die die Beamten in der Hauptstadt alltäglich beschäftigen – von einem zu lauten Musiker vor einem Einkaufszentrum über einen gestohlenen Bollerwagen und Beleidigungen im Straßenverkehr und beim Wochenendkauf bis hin zu Handgreiflichkeiten unterschiedlichster Art. Auch zahlreiche Diebstähle, Unfälle, Vorfälle von Beleidigungen und Körperverletzungen oder Fahrzeugbeschädigungen werden dokumentiert.

Digitale Einblicke in den Polizeialltag

Und so manche Schilderung fällt dann auch etwas ausführlicher aus: „Nicht nur, dass der Nachbar an der Gartengrenze in Treptow-Köpenick ein Feuerchen gemacht hat, jetzt sind auch Busch und Tanne des Anrufers angekokelt“, ist zum Beispiel zu lesen.

Schon mehrfach hat die Berliner Polizei zu bestimmten Themen einen Tag lang aus dem Arbeitsalltag berichtet. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur sagte, wolle man mit dieser Aktion Transparenz herstellen und zugleich für den Beruf werben.

Eines gehört bei diesen Aktionen eigentlich immer dazu: tierische Nachrichten aus dem Polizeialltag. Bei #flattenthecrime ist es zum Beispiel die Rettung einer Katze, die die Beamten kurzerhand auf den Spitznamen „Flauschi“ getauft haben.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline