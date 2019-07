Menlo Park

Von einer Störung beim sozialen Netzwerk Facebook waren am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Menschen betroffen. Doch während sich Nutzer vom Instagram, Whatsapp und Facebook vor allem darüber geärgert haben dürften, dass sie keine Bilder hochladen konnten, gewährten die Probleme auch einen Blick hinter die Kulissen des Netzwerks.

Denn nicht nur mit dem Upload gab es Probleme, oft wurden auch Bilder auf den Plattformen nicht richtig angezeigt. Stattdessen bekamen Nutzer die Bildbeschreibung zu sehen. Wo also etwa eigentlich ein Bild vom Familienessen zu sehen sein sollte, stand dann etwa in der Ecke: „Bild enthält womöglich eine oder mehrere Personen, Kind, Nahansicht und Drinnen.“ Dabei handelt es sich um ein sogenanntes ALT-Attribut. Suchmaschinen benutzen dieses Attribut, um den Bildinhalt zu erkennen, da Bilddateien in der Regel nicht direkt ausgelesen werden können.

Wozu nutzt Facebook die Daten?

Das Beispiel verdeutlicht, wie weit Facebook inzwischen beim automatisierten Auslesen von Bildern gekommen ist. Denn die Facebook-Dienste generieren diese ALT-Attribute mit Hilfe von Algorithmen automatisiert. Facebook nutzt diese Form des maschinellen Lernens seit einigen Jahren, um die Plattform für Menschen mit Sehbehinderung zugänglicher zu machen. Auch bei Instagram liest eine künstliche Intelligenz (KI) die Bilder aus, um so etwa Alternativtexte für Menschen mit Sehbehinderung zu erstellen.

Unklar sei dagegen, schreibt „The Verge“, ob Facebook diese Daten auch nutzt, um Menschen gezielter Werbung anzuzeigen. Denn natürlich verraten Bilder eine Menge über die Facebook-Nutzer – wer ihre Freunde sind, was ihre Hobbys sind oder wo sie gerne essen gehen.

