Fortnite Season 10 startet am 1. August 2019. Das Update 10.0 kommt wahrscheinlich zeitgleich. Jetzt sorgt Epic Games mit einem neuen Teaser zu Season X für neuen Gesprächsstoff. Was verrät der Teaser? Was bedeutet Season X für Fortnite und welche Änderungen bringt der Patch 10.0 für den Battle Royale Shooter?