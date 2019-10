PS4-Spieler können derzeit im Playstation Store bei vielen Spielen sparen: Sony startet einen großen PSN Halloween Sale 2019. Passend im Oktober sind zum Halloweenfest zahlreiche Deals zu finden, bei denen man teilweise bis zu 60 Prozent sparen kann. Etwa um die 300 Spiele und Erweiterungen sind bei der Rabattaktion heruntergesetzt.

Wo finde ich die Angebote vom Playstation Halloween Sale 2019?

Playstation-Besitzer finden alle Angebote des Halloween Sale im Playstation Store der PS4. Um dorthin zu gelangen, wählen Sie im XMB (XrossMediaBar), sprich dem Hauptmenü der Playstation 4, den Playstation Store aus. Anschließend navigieren Sie im linken Menü des PS Stores zu dem Punkt „Angebote“. Jetzt können Sie den Halloween Sale auswählen und sich alle Angebote der Rabattaktion anzeigen lassen.

Wer gerade unterwegs ist und sich nicht über seine Spielkonsole in den PS Store einwählen kann, der hat die Möglichkeit, auch mit jedem internetfähigen Endgerät dorthin zu gelangen. Weiter unten finden Sie den Link zum Halloween Sale im Playstation Store.

„ Red Dead Redemption 2 “, „Mortal Kombat 11“, „Metro Exodus“ und „ Call of Duty “ – die besten Angebote beim Playstation Halloween Sale 2019

Richtig gelesen, beim Playstation Halloween Sale 2019 finden sich unter den zahlreichen Deals auch größere Titel. So ist etwa „ Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition“ von 99,99 Euro auf 44,99 Euro heruntergesetzt (55 %). Bei „ Call of Duty: Black Ops III – Zombie Chronicles Edition“ ist der Preisnachlass von 99,99 Euro auf 39,99 (65 %) aktuell sogar noch stärker. Die besten Deals haben wir hier für Sie aufgelistet:

„ Red Dead Redemption 2 : Ultimate Edition“ – von 99,99 Euro auf 44,99 Euro (55 %)

III – Zombie Chronicles Edition“ – von 99,99 Euro auf 39,99 (65 %) „Bioshock: The Collection“ – von 49,99 Euro auf 12,49 Euro (75 %)

„XCOM 2 Collection“ – von 89,99 Euro auf 29,99 Euro (66 %)

„Metro Exodus Gold Edition“ – von 94,99 Euro auf 44,99 Euro (52 %)

„Dishonored The Complete Collection“ – von 79,99 Euro auf 23,99 Euro (70 %)

„DOOM + Wolfenstein II Bundle“ – von 79,99 Euro auf 23,99 Euro (70 %)

„Mortal Kombat 11“ – von 69,99 Euro auf 41,99 Euro (40 %)

„Divinity 2: Original Sin 2 – Definitive Edition“ – von 59,99 Euro auf 35,99 Euro (40 %)

„Mittelerde: Mordors Schatten – Game of the Year Edition“ – von 59,99 Euro auf 12,99 Euro (78 %)

„Dark Souls III“ – von 49,99 Euro auf 12,99 Euro (74 %)

„Dark Souls Remastered“ – von 39,99 Euro auf 17,99 Euro (55 %)

Die besten Horrorspiele im Halloween Sale

Doch was wäre ein Halloween Sale ohne Horrorspiele im Angebot? Zwar wurden bereits einige große Titel erwähnt, die sich ohne Zweifel perfekt für Halloween eignen. Man denke an „ Call of Duty: Black Ops III – Zombie Chronicles Edition“, „DOOM“, „Wolfenstein“ und die düsteren „Dark Souls“-Teile. Doch auch Titel aus dem Horrorgenre sind beim Halloween Sale im Angebot. Einige ausgewählte Deals haben wir hier aufgeführt:

„Vampyr“ – von 59,99 Euro auf 19,99 Euro (66 %)

„The Evil Within 2“ – von 69,99 Euro auf 19,99 Euro (71 %)

„The Evil Within“ – von 19,99 Euro auf 5,99 Euro (70 %)

„Amnesia: Collection“ – von 28,49 Euro auf 7,99 Euro (71 %)

„Dead by Daylight: Special Edition“ – von 34,99 Euro auf 17,49 Euro (50 %)

„ Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle“ – von 39,99 Euro auf 14,99 Euro (62 %)

Revelations 2 Deluxe Edition“ – von 29,99 Euro auf 8,99 Euro (70 %) „What Remains of Edith Finch“ – von 19,99 Euro auf 7,99 Euro (60 %)

„Outlast“ – von 18,99 Euro auf 3,99 Euro (78 %)

„Outlast: Whistleblower “ – von 8,99 Euro auf 1,99 Euro (77 %)

„Slender: The Arrival“ – von 9,99 Euro auf 2,99 Euro (70 %)

Playstation Halloween Sale: Doppelt sparen mit PS Plus

PS-Plus-Mitglieder haben beim Halloween Sale sogar die Chance, doppelt zu sparen. Denn Sony hat immer wieder Spiele für PS-Plus-Mitglieder im Angebot. Aktuell befinden sich einige Titel davon auch im Halloween Sale. Und das bedeutet: Doppelrabatt.

Zwar fallen die Preisnachlässe bei den PS-Plus-Angeboten in der Menge nicht so stark aus wie beim Halloween Sale. Dennoch empfiehlt es sich, dieser Tage immer mal wieder einen Blick in den Playstation Store zu werfen, um das ein oder andere attraktive Angebot nicht zu verpassen.

Alle Schnäppchen und Angebote zum Halloween Sale 2019 finden Sie im Playstation Store.