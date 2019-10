Los Gatos

Für viele ist es zu verlockend: Bisher ließ sich das breite Angebot vom Streamingdienst-Anbieter Netflix durch die Weitergabe der Zugangsdaten einfach von mehreren Personen nutzen. Diese Doppel- oder Mehrfachnutzung zieht in den USA weite Kreise. In einer Umfrage des TV-Senders "CNBC" gaben mehr als 35 Prozent der Millenials an, regelmäßig ihren Netflix-Account zu teilen. Insgesamt zahlte rund jeder zehnte Befragte nicht für den Streaming-Dienst, heißt es in der Studie. Allein dadurch gehen dem Anbieter monatliche Einnahmen von mehr als hundert Millionen Dollar verloren. Auch eine Stagnation der Nutzerzahlen ist eine Konsequenz der Weitergabe von Daten.

Netflix-Chief Product Officer Greg Peters äußerte sich jüngst in einem Interview zu dem wachsenden Problem. "Wir setzen die Beobachtung der Situation weiter fort", heißt es in einem Youtube-Video. "Wir werden eine verbraucherfreundliche Lösung für dieses Problem finden." Wie genau die Lösung gegen die Weitergabe von Daten aussehen könnte, ließ Peters allerdings offen.

Künstliche Intelligenz für die Überprüfung?

In den AGB des Unternehmens heißt es, das Teilen eines Accounts ist grundsätzlich erlaubt. Dies gilt allerdings nur für Personen, die im gleichen Haushalt leben. Demnach ist das Basic-Abo für Alleinstehende vorgesehen, das Standard-Abo für Zwei-Personen-Haushalte und das Premium-Abo für Familien mit bis zu vier verschiedenen Nutzern. Vor allem Freunde und Bekannte nutzen letzteres allerdings auch oft über die Grenzen eines Haushaltes hinaus.

Wie Netflix künftig überprüfen will, ob seine Nutzer tatsächlich zusammen wohnen, ist unklar. Der Musik-Streaming-Dienst Spotify etwa versucht mit stichprobenartigen Nachweisen sicherzugehen, dass alle Nutzer, die das Family-Paket nutzen, unter derselben Adresse gemeldet sind. Pläne, die Familienmitglieder über GPS-Tracking ausfindig zu machen, scheiterten allerdings am Datenschutz.

Auch Künstliche Intelligenz könnte helfen, den Schwarzsehern auf die Schliche zu kommen. Ein neues Tool der Firma Synamedia, das Anfang des Jahres in den USA vorgestellt wurde, soll dabei helfen, nichtzahlende Nutzer zu identifizieren. Dazu greift die Software auf Nutzungsdaten wie Anmeldedaten, Ort und Uhrzeit zurück.

