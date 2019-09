Berlin

Die deutsche Version des Online-Lexikons Wikipedia und einige andere Ausgaben in Europa sind am Freitag von einer Online-Attacke lahmgelegt worden. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland berichtete am Abend von einem sogenannten DDOS-Angriff. Bei solchen Attacken werden Server mit einer Flut sinnloser Anfragen bombardiert, bis sie in die Knie gehen.

Große Websites haben meist Schutzmechanismen dagegen. Die Wikimedia sprach so auch von einem „massiven und sehr breit angelegten“ Angriff. Kurz vor Mitternacht ließen sich die Wikipedia-Seiten kurzzeitig wieder aufrufen, bevor wieder nichts ging. Auch Nutzer unter anderem in Großbritannien und Frankreich meldeten Probleme.

Die Wikimedia-Server der @Wikimedia Foundation, auf denen auch Wikipedia gehostet wird, werden gerade durch einen massiven und sehr breit angelegten DDoS-Angriff lahm gelegt. Wikipedia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Wikipedia und ihre Schwesterprojekte sind daher vorübergehend nicht erreichbar. Sorry! https://t.co/fAemzOGhfm — WikimediaDeutschland (@WikimediaDE) September 6, 2019

Bei Twitter verkündeten Unbekannte hinter einem frisch eingerichteten Account, sie steckten dahinter. Um die Authentizität der Behauptung zu untermauern, verkündeten sie kurz vor Mitternacht, die Attacke für kurze Zeit auszusetzen, bevor sie wieder hochgefahren werde. In diesem Zeitraum war die Online-Enzyklopädie dann tatsächlich erreichbar. Sie wollten neue Angriffswerkzeuge ausprobieren und die Attacke werde nach einigen Stunden gestoppt, hieß es bei dem Twitter-Account.

Am Samstagmorgen war Wikipedia wieder zu erreichen.

