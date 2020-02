Briesen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 12 am frühen Samstagmorgen ist nahe Briesen ( Landkreis Oder-Spree) eine 48-jährige Frau tödlich verletzt worden. Vier Menschen wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag außerdem verletzt. Die tote Frau und drei der vier Verletzten gehörten zu einer Familie - darunter war auch ein Kind. Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Auto, in dem auch die später tödlich Verletzte saß, in einen Kleinlasttransporter. Ein Insasse im Kleintransporter wurde ebenfalls verletzt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Autobahn war in Richtung Polen vorläufig gesperrt.

Von dpa/RND