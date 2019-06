Berlin

Die "Aquarius" von der Hilfsorganisation SOS Méditerranée mit mehr als 600 Migranten darf erst nach rund einer Woche im spanischen Valencia anlegen.

2017 - Puerto Rico spricht sich in einer Volksabstimmung für eine Umwandlung der Karibikinsel in den 51. US-Staat aus. Das Referendum ist jedoch nicht bindend, denn nur der Kongress in Washington kann darüber entscheiden.

2014 - Das Bundeskabinett beruft Bettina Limperg zum 1. Juli zur Präsidentin des Bundesgerichtshofs (BGH). Damit wird das Karlsruher Gericht erstmals von einer Frau geführt.

2009 - Die WHO erklärt die Schweinegrippe zur Pandemie und ruft die höchste Alarmstufe sechs aus. Weltweit sind bis dahin fast 30.000 Infektionen in 74 Ländern registriert.

1994 - Der Paragraf 175 des StGB tritt in Deutschland außer Kraft. Er stellte zuletzt homosexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe.

1987 - Premierministerin Margret Thatcher gewinnt mit ihrer Konservativen Partei die Unterhauswahlen. Damit holt sie erstmals im 20. Jahrhundert das Mandat für eine dritte Amtszeit an der Spitze der britischen Regierung.

1959 - Der britische Ingenieurwissenschaftler Christopher Cockerell stellt das erste Luftkissenfahrzeug der heute üblichen Bauart vor, das "Hovercraft".

1931 - In mehreren Städten veranstaltet die KPD Kundgebungen und "Hungermärsche", um auf die Arbeitslosigkeit hinzuweisen.

1488 - In der Schlacht von Sauchieburn erleidet der schottische König Jakob III. eine Niederlage gegen Rebellen, denen sich auch sein 15-jähriger Sohn Jakob angeschlossen hatte. Er kommt auf ungeklärte Weise ums Leben und sein Sohn wird am 24. Juni als Jakob IV. zum König gekrönt.

GEBURTSTAGE

1986 - Shia LaBeouf (33), amerikanischer Schauspieler ("Transformers")

1969 - Peter Dinklage (50), amerikanischer Schauspieler ("Game of Thrones")

1964 - Kuddel (55), deutscher Musiker, Gitarrist der Punkband Die Toten Hosen

1959 - Hugh Laurie (60), britischer Schauspieler ("Sinn und Sinnlichkeit", "Dr. House"), Schriftsteller ("Der Waffenhändler") und Musiker

1939 - Jackie Stewart (80), britischer Automobilrennfahrer, dreifacher Formel-1-Weltmeister 1969, 1971 und 1973

TODESTAGE

2009 - Jürgen Gosch, deutscher Schauspieler und Theaterregisseur ("Ein Sommernachtstraum", "Der Menschenfeind"), geb. 1943

1979 - John Wayne, amerikanischer Schauspieler ("Ringo", "El Dorado"), geb. 1907

dpa