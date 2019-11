Berlin

2004 - Litauen ratifiziert als erstes EU-Mitglied die Verfassung der Europäischen Union.

1999 - In Großbritannien wird das House of Lords (Oberhaus) so reformiert, dass nur noch 92 Sitze vererbbar sind. Die große Mehrheit der Peers muss in Zukunft ernannt werden.

1974 - Die amerikanischen Physiker Burton Richter und Samuel C. C. Ting stellen fest, dass ihre Teams gleichzeitig, aber unabhängig voneinander das Elementarteilchen "Psi" entdeckt haben. 1976 erhalten sie dafür den Nobelpreis.

1952 - Das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst DWD wird verkündet. Damit werden die bisher bestehenden Wetterdienste zum 1. Januar 1953 zu einem Dienst zusammengefasst.

1942 - Deutsche Truppen rücken in die bis dahin unbesetzte Südzone Frankreichs ein, die von Vichy in der Auvergne aus regiert wird (Vichy-Regime).

1926 - Die "Route 66", die 3940 Kilometer lange Verkehrsverbindung von Chicago ( Illinois) nach Los Angeles ( Kalifornien), erhält ihre offizielle Straßennummer.

1889 - Der Staat Washington tritt als 42. Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei.

1417 - Das Konzil von Konstanz wählt den Römer Oddo Colonna als Martin V. zum Papst und beendet damit das Abendländische Schisma, die zeitweilige Glaubensspaltung innerhalb der lateinischen Kirche.

GEBURTSTAGE

1974 - Leonardo DiCaprio (45), amerikanischer Schauspieler ("Romeo und Julia", "Titanic", " Gangs of New York")

1959 - Katja Flint (60), deutsche Schauspielerin ("Marlene", " Vera Brühne", "Die weiße Massai")

1934 - Cornelia Schmalz-Jacobsen (85), deutsche Politikerin ( FDP), Senatorin für Jugend und Familie in Berlin 1985-1989

1929 - Hans Magnus Enzensberger (90), deutscher Schriftsteller ("Der kurze Sommer der Anarchie"), einer der führenden Denker des Literatenbundes "Gruppe 47" und Protagonist der Studentenrevolte der 1960er Jahre.

1869 - Viktor Emanuel III., König von Italien (1900 - 1946), gest. 1947

TODESTAGE

1976 - Alexander Calder, amerikanischer Bildhauer und Objektkünstler ("Mobile"), geb. 1898

1855 - Søren Kierkegaard, dänischer Theologe und Philosoph ("Der Begriff Angst"), geb. 1813

