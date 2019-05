Berlin

Mit 19 Kilometern ist die neue Verbindung die längste Brücke Europas.

2009 - Die sechs Anrainerstaaten des sogenannten Korallendreiecks - einem ökologisch bedeutenden Seegebiet in Südostasien - vereinbaren umfangreichen Meeresschutz. Die Staats- und Regierungschefs unterzeichnen bei der 1. Welt-Ozean-Konferenz in Manado ( Indonesien) einen Aktionsplan (Deklaration von Manado).

2009 - Die Bewohner der karibischen Urlaubsinsel Curaçao entscheiden sich in einem Referendum für deutlich mehr Autonomie von den Niederlanden.

2004 - Die Ukraine gewinnt zum ersten Mal den Eurovision Song Contest. Siegerin in Istanbul ist die Sängerin Ruslana mit ihrem Song "Wild Dances". Der deutsche Teilnehmer Max Mutzke erreicht mit "Can't Wait Until Tonight" den achten Platz.

1989 - Nach dreißig Jahren findet erstmals wieder ein Gipfeltreffen zwischen der Sowjetunion und China statt. Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow trifft in Peking ein.

1974 - Die Bundesversammlung wählt Walter Scheel ( FDP) als Nachfolger Gustav Heinemanns ( SPD) zum vierten Bundespräsidenten.

1933 - Mit einer Fahrzeit von zwei Stunden und 18 Minuten zwischen Hamburg und Berlin ist der "Fliegende Hamburger" der bis dahin schnellste fahrplanmäßige Eisenbahnzug der Welt.

1908 - Die Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) wird in Paris gegründet.

1863 - Der Maler Edouard Manet stellt sein unter dem Titel "Frühstück im Freien" bekannt gewordenes Gemälde vor und löst einen Skandal aus.

GEBURTSTAGE

1959 - Ronald Pofalla (60), deutscher Politiker ( CDU), seit 2015 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bahn AG, Chef des Bundeskanzleramtes und Minister für besondere Aufgaben 2009-2013, CDU-Generalsekretär 2005-2009

1952 - Chazz Palminteri (67), amerikanischer Schauspieler ("In den Straßen der Bronx")

1949 - Antje Kunstmann (70), deutsche Buchverlegerin, Verlag Antje Kunstmann

1949 - Manfred Mai (70), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor (Geschichten vom "kleinen Fuchs")

1937 - Trini Lopez (82), amerikanischer Musiker ("If I Had A Hammer", "Lemon Tree")

TODESTAGE

2016 - Erika Berger, deutsche Fernsehmoderatorin ("Eine Chance für die Liebe") und Autorin ("Der Bett - Knigge. Vom Umgang mit dem geliebten anderen Geschlecht"), geb. 1939

1967 - Edward Hopper, amerikanischer Maler ("Nachtschwärmer", "Western Motel"), geb. 1882

dpa