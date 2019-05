Berlin

In Lyon besiegen die Spanier Olympique Marseille mit 3:0.

2009 - Die Kuwaiter wählen erstmals in der Geschichte des islamisch-konservativen Landes Frauen ins Parlament. Bei der vorgezogenen Neuwahl in dem arabischen Golfstaat erringen vier von insgesamt 16 Kandidatinnen ein Mandat.

2004 - Der Oppositionspolitiker Leonel Fernández, Vorsitzender der Partei der Dominikanischen Befreiung (PLD), gewinnt die Präsidentenwahl in der Dominikanischen Republik vor dem amtierenden Staatschef Hipólito Mejía.

1974 - Helmut Schmidt ( SPD) wird als Nachfolger Willy Brandts ( SPD) von SPD und FDP im Deutschen Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt.

1946 - Die erste Ausgabe des Handelsblatts erscheint in Düsseldorf als erste deutsche Wirtschaftszeitung nach dem 2. Weltkrieg.

1929 - In Hollywood werden erstmals die "Academy Awards" von der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences vergeben. Bester Hauptdarsteller ist der deutsche Schauspieler Emil Jannings. Ab 1931 tragen die Auszeichnungen den Namen "Oscar".

1916 - Im Sykes-Picot-Abkommen legen Frankreich und Großbritannien ihre Interessensphären im Nahen Osten fest.

1810 - Goethes naturwissenschaftliches Hauptwerk "Zur Farbenlehre" erscheint in Tübingen.

1792 - In Venedig findet die Einweihung des Theaters La Fenice statt.

GEBURTSTAGE

1944 - Billy Cobham (75), amerikanischer Jazz-Rock-Schlagzeuger und Komponist, Gründungsmitglied des Mahavishnu Orchestra

1944 - Friedrich Schorlemmer (75), deutscher Theologe und Publizist, Mitbegründer des Demokratischen Aufbruchs in Dresden 1989, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1993

1929 - Friedrich Nowottny (90), deutscher Fernsehjournalist, (ARD-Reihe "Bericht aus Bonn"), Intendant des WDR 1985-1995

1919 - Liberace, amerikanischer Pianist und Entertainer, beeindruckte in seinen Shows durch opulente, extravagante Strass- und Federkostüme, gest. 1987

1919 - Gisela Uhlen, deutsche Schauspielerin ("Die Ehe der Maria Braun", "Forsthaus Falkenau"), gest. 2007

TODESTAGE

2012 - Kurt Felix, Schweizer Moderator (ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß?" 1980-90) und Autor, geb. 1941

2004 - Marika Rökk, deutsch-ungarische Schauspielerin ("Die Csárdásfürstin", "Maske in Blau"), Tänzerin und Sängerin, geb. 1913

dpa