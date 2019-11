Berlin

Das teilt der Westdeutsche Rundfunk in Köln mit.

2017 - In Berlin wird der Bambi-Medienpreis des Burda-Verlags verliehen. Bester deutscher Film ist die Flüchtlingskomödie "Willkommen bei den Hartmanns". Als beste Schauspieler werden Heino Ferch und Alicia von Rittberg geehrt.

2014 - Klaus Iohannis gewinnt die Präsidentenwahl in Rumänien. Das Land bekommt mit dem deutschstämmigen Iohannis erstmals ein gewähltes Staatsoberhaupt, das einer nationalen Minderheit angehört.

1999 - Ein Militärgericht in Turin verurteilt den ehemaligen SS-Offizier Friedrich Engel wegen Kriegsverbrechen in Italien zu lebenslanger Haft.

1976 - Die DDR verweigert dem regimekritischen Liedermacher Wolf Biermann nach seiner Tournee durch die Bundesrepublik die Wiedereinreise und entzieht ihm die Staatsangehörigkeit.

1939 - Mafiaboss Al Capone wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Er war 1931 wegen Steuervergehen zu elf Jahren Haft verurteilt worden, die er zum Teil auf der berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz absaß. Wegen einer fortgeschrittenen Syphilis war er zum Pflegefall geworden.

1909 - Die Deutsche Luftschiffahrts-AG (Delag) wird als erste Fluggesellschaft der Welt zum Betrieb des Zeppelinverkehrs gegründet.

1907 - Oklahoma wird als 46. Bundesstaat in die Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen.

1532 - Der spanische Konquistador Francisco Pizarro unternimmt einen Eroberungszug ins peruanische Hochland und nimmt den Inkaherrscher Atahualpa in Cajamarca fest.

GEBURTSTAGE

1964 - Valeria Bruni Tedeschi (55), französisch-italienische Schauspielerin ("Die Farbe der Lüge")

1964 - Diana Krall (55), kanadische Pianistin und Sängerin ("All For You")

1954 - Donald Runnicles (65), britischer Dirigent, Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin seit 2009

1944 - Hugo Dittberner (75), deutscher Schriftsteller ("Über Wohltäter", "Das See-Vokabularium")

1939 - Hans Herbert von Arnim (80), deutscher Rechtswissenschaftler ("Die Hebel der Macht und wer sie bedient")

TODESTAGE

2018 - William Goldman, amerikanischer Drehbuchautor ("Die Unbestechlichen") und Schriftsteller ("Die Brautprinzessin"), geb. 1931

1934 - Carl von Linde, deutscher Ingenieur und Unternehmer, aus seinem 1879 gegründeten Unternehmen für Kältemaschinen ging die Linde AG hervor, geb. 1842

dpa