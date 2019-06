Berlin

Die ehemalige Villa des Schriftstellers wird als transatlantische Begegnungsstätte und Domizil für Stipendiaten genutzt. Die Bundesregierung hatte das Anwesen 2016 gekauft, um es vor dem Abriss zu bewahren.

2014 - Das luxemburgische Parlament verabschiedet ein Gesetz, das Ehen gleichgeschlechtlicher Paare ermöglicht. Ihnen wird zudem die Adoption von Kindern erlaubt.

1994 - Mit ihrer letzten gemeinsamen Truppenparade auf der Straße des 17. Juni in Berlin verabschieden sich die drei West-Alliierten vor rund 75.000 Zuschauern von der Bevölkerung.

1979 - US-Präsident Jimmy Carter und der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew unterzeichnen in Wien den zweiten Vertrag über die Begrenzung der Strategischen Waffen (Salt-II-Vertrag).

1954 - In Bonn findet die konstituierende Sitzung der Bundesprüfstelle zur Beachtung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (BPjS) statt.

1946 - Die Republik Italien wird proklamiert.

1849 - In Stuttgart wird das "Rumpfparlament", der Rest der Frankfurter Nationalversammlung, gewaltsam aufgelöst.

1757 - Durch ihren Sieg in der Schlacht von Kolin (heute in Tschechien) über das preußische Heer fügen die Österreicher König Friedrich dem Großen eine empfindliche Niederlage im europäischen Machtkampf zu.

1155 - Der deutsche König Friedrich, genannt Barbarossa, wird zum Römischen Kaiser gekrönt.

GEBURTSTAGE

1989 - Pierre-Emerick Aubameyang (30), gabunischer Fußball-Nationalspieler, FC Arsenal seit 2018, Borussia Dortmund 2013-2018

1949 - Jaroslaw Kaczynski (70), polnischer Politiker, Ministerpräsident 2006-2007, Gründer der Partei "Recht und Gerechtigkeit" ( PiS), Zwillingsbruder von Lech Kaczynski (gest. am 10. April 2010)

1947 - Hanns Zischler (72), deutscher Schauspieler (" München", "Die flambierte Frau") und Dramaturg

1929 - Jürgen Habermas (90), deutscher Sozialwissenschaftler und Philosoph ("Theorie des kommunikativen Handelns")

1924 - Rolf von Sydow (95), deutscher Regisseur ("Tatort", "Durbridge", "Zwei Münchner in Hamburg")

TODESTAGE

2018 - Hermann Glaser, deutscher Publizist und Kulturpolitiker, ("Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland"), geb. 1928

2014 - Horace Silver, amerikanischer Jazzpianist und Komponist ("The Preacher", "Song for My Father"), geb. 1928

dpa