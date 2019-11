Berlin

Wegen des Brexit wird die Arzneimittelagentur in Amsterdam angesiedelt, die Bankenaufsicht in Paris.

2014 - Die Commerzbank führt als erste deutsche Großbank negative Zinsen auf die Guthaben großer Unternehmenskunden ein.

2009 - Volkswagen übernimmt nach einer langen Hängepartie Kernteile vom insolventen Autozulieferer Karmann und stellt damit eine Automobilfertigung am traditionsreichen Karmann-Standort in Osnabrück sicher.

2004 - In New York öffnet das neu gestaltete Museum of Modern Art ( MoMA), die bedeutendste Sammlung moderner Kunst, nach fast drei Jahre währendem Umbau wieder seine Pforten.

1999 - Die Hohenzollerngruft im Berliner Dom wird nach Restaurierungsarbeiten wieder eröffnet und erstmals vollständig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

1994 - Angolas Regierung und die Guerilla-Organisation Unita unterzeichnen einen Friedensvertrag, der unter Aufsicht von UN-Truppen den Bürgerkrieg nach 19 Jahren beenden soll.

1989 - Die UN-Vollversammlung verabschiedet eine Kinderrechtskonvention. Sie soll den Schutz der Kinder in aller Welt vor Hunger, Heimatlosigkeit und Ausbeutung verstärken und ihr Recht auf Bildung, eine eigene Meinung und sogar auf "Ruhe und Muße" festschreiben.

1974 - Beim weltweit ersten Absturz eines Jumbo-Jet, der Lufthansa- Boeing 747-130D " Hessen" auf dem Flughafen von Nairobi ( Kenia), finden 59 Menschen den Tod, 98 überleben. Es ist das bis dahin schwerste Unglück, von dem die Zivilluftfahrt der Bundesrepublik betroffen wird.

1956 - Fünf Zeitungsverleger und fünf Journalisten gründen in Bonn den Deutschen Presserat, das freiwillige Selbstkontrollorgan der Printmedien.

GEBURTSTAGE

1974 - Daniela Anschütz-Thoms (45), deutsche Eisschnellläuferin, zweifache Olympiasiegerin

1974 - Florian David Fitz (45), deutscher Schauspieler ("100 Dinge")

1974 - Kurt Krömer (45), deutscher Kabarettist und Comedian (ARD- Sendung "Krömer-Die Internationale Show")

1969 - Wolfgang Stark (50), deutscher Fußball-Schiedsrichter, 344 Bundesliga-Einsätze

1942 - Joe Biden (77), amerikanischer Politiker, Vizepräsident 2009- 2017

TODESTAGE

1999 - Amintore Fanfani, italienischer Politiker, sechs Mal Ministerpräsident zwischen 1954 und 1987, geb. 1908

1947 - Wolfgang Borchert, deutscher Schriftsteller und Dramatiker ("Draußen vor der Tür"), geb. 1921

dpa