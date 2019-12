Berlin

Etwa 1500 werden verletzt. Ein Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau in der vorgelagerten Sunda-Meerenge hatte die Flutwelle ausgelöst.

2014 - Papst Franziskus übt bei seiner Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie grundlegende Kritik an der Bürokratie im Vatikan. Der Pontifex prangert unter anderem "das spirituelle Alzheimer" und den " Terrorismus des Geschwätzes" in der Kurie an.

1999 - Das Frankfurter Landgericht verurteilt Monika Böttcher, geschiedene Weimar, im dritten Prozess wegen des Mordes an ihren beiden Töchtern zu lebenslanger Haft.

1989 - Nach tagelangen Massenprotesten und Kämpfen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wird der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu gestürzt.

1989 - Unter dem Jubel von mehr als 100.000 Menschen wird 28 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer das Brandenburger Tor wieder geöffnet.

1972 - In den chilenischen Anden werden 16 Überlebende eines Flugzeugabsturzes nach 71 Tagen in Schnee und Kälte gerettet. In ihrer Not hatten sie sich vom Fleisch ihrer umgekommenen Mitreisenden ernährt.

1939 - Im Bahnhof Genthin in Brandenburg fährt ein D-Zug auf eine haltende Bahn auf. 196 Menschen kommen ums Leben.

1917 - In Berlin wird der Normenausschuss der Deutschen Industrie gegründet. Er setzt die Deutsche Industrie Norm (DIN) fest.

1894 - Wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich wird der französische Offizier Alfred Dreyfus von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung auf die Teufelsinsel in Französisch-Guayana verurteilt ("Dreyfus-Affäre").

GEBURTSTAGE

1989 - Jordin Sparks (30), amerikanische Sängerin ("No Air")

1962 - Ralph Fiennes (57), britischer Schauspieler ("Der englische Patient", "Mit Schirm, Charme und Melone")

1959 - Bernd Schuster (60), deutscher Fußballtrainer und -spieler, Europameister als Spieler mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1980

1954 - Anna Galiena (65), italienische Schauspielerin ("Der Mann der Friseuse", "Ein Sommer in der Provence")

1899 - Gustaf Gründgens, deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant ("Faust"), gest. 1963

TODESTAGE

1989 - Samuel Beckett, irischer Schriftsteller (" Warten auf Godot", " Endspiel"), Literaturnobelpreisträger 1969, geb. 1906

1969 - Josef von Sternberg, österreichisch-amerikanischer Regisseur ("Der blaue Engel"), geb. 1894

dpa