Kalenderblatt 2020: 10. Juli

2000 - In der Nähe der südnigerianischen Stadt Warri explodiert eine Pipeline, als Dorfbewohner aus einem Leck laufendes Öl in Behältern auffangen wollen. Mehr als 250 Menschen kommen ums Leben.

1995 - Albanien und Moldawien werden in den Europarat aufgenommen.

1995 - Die birmanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird nach fast sechsjährigem Hausarrest von der Militärjunta in Rangun freigelassen.

1985 - Französische Geheimdienstagenten versenken das Greenpeace-Schiff "Rainbow Warrior" im Hafen der neuseeländischen Stadt Auckland. Ein Mensch kommt ums Leben.

1973 - Nach drei Jahrhunderten britischer Herrschaft wird der Inselstaat Bahamas im Atlantischen Ozean unabhängig.

1940 - Im Zweiten Weltkrieg beginnt Deutschland mit Luftangriffen auf die britische Südküste. Die verstärkte "Luftschlacht um England" eröffnet das Deutsche Reich im August.

1925 - Die Nachrichtenagentur TASS ( Telegrafenagentur der Sowjetunion) wird gegründet. Vorläufer war die 1904 gegründete St. Petersburger Telegrafenagentur (SPTA), die ab 1914 Petrograder Telegrafenagentur (PTA) und ab 1918 Russische Telegrafenagentur (ROSTA) hieß.

1890 - Wyoming wird 44. Bundesstaat der USA.

GEBURTSTAGE

1990 - Almila Bagriacik (30), deutsch-türkische Schauspielerin ("4Blocks", "Tatort", "Nur eine Frau")

1985 - Mario Gomez (35), deutscher Fußballspieler ( FC Bayern München 2009-2013, Nationalmannschaft Deutschland 2007-2018)

1940 - Helen Donath (80), amerikanische Opernsängerin (Sopran), Mozart-Spezialistin, "Zauberflöte", "Figaro", "Rosenkavalier"

1895 - Carl Orff, deutscher Komponist und Musikpädagoge ("Schulwerk für Kinder", "Carmina Burana"), gest. 1982

1895 - Nahum Goldmann, Zionist, 1932 Mitbegründer und späterer Präsident des jüdischen Weltkongresses 1949-1978, gest. 1982

TODESTAGE

2015 - Omar Sharif, ägyptischer Schauspieler ("Doktor Schiwago", "Lawrence von Arabien", "Funny Girl"), geb. 1932

2014 - On Kawara, japanischer Künstler, Vertreter der Concept-Art (Telegramm-Serie "I am still alive", Datums-Serie "Today"), geb. 1933

