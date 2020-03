Berlin

Der ehemalige Finanzchef des Vatikans geht in die Berufung.

2018 - Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich von Bundestrainerin Steffi Jones. Nach der Interimslösung Horst Hrubesch soll Martina Voss-Tecklenburg das Frauenteam führen.

2015 - Der Staat darf muslimischen Lehrerinnen an öffentlichen Schulen das Tragen von Kopftüchern nicht grundsätzlich verbieten, entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

2000 - US-Autohersteller General Motors ( GM) steigt beim italienischen Fiat-Konzern ein mit der Option auf eine spätere Komplettübernahme. Anfang 2005 kündigt GM die Allianz wieder auf.

1995 - Die dänischen Filmregisseure Lars von Trier, Søren Kragh-Jacobsen, Søren Vinterberg und Kristian Levring stellen in ihrem Manifest "Dogma 95" eine Liste revolutionärer Regeln für Filmschaffende auf. Unter anderem sollen Regisseure auf technische Effekte verzichten und zum Beispiel mit Handkameras arbeiten, um so mehr Realismus zu erzielen. Die Dogma-Bewegung übt einen starken Einfluss auf die Filmszene aus.

1943 - Ein Attentat des Oberst Henning von Tresckow auf Hitler scheitert. Die in das Flugzeug des Diktators geschmuggelte Zeitzünderbombe versagt.

1940 - Mit dem Friedensvertrag von Moskau endet der Finnisch-Sowjetische Winterkrieg, den die UdSSR im Spätherbst 1939 begonnen hatte.

1920 - Mit einem Staatsstreich unter der Führung des Politikers Wolfgang Kapp und des Generals Walther von Lüttwitz versuchen Rechtsnationale, die Regierungsgewalt in der Weimarer Republik zu übernehmen ("Kapp-Putsch").

1909 - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kassiert im vierten Länderspiel in Oxford gegen England mit 0:9 Toren ihre bis heute höchste Niederlage.

GEBURTSTAGE

1960 - Adam Clayton (60), britischer Musiker, Bassist der irischen Rockband U2 ("With Or Wthout You")

1935 - Hilmar Kopper (85), deutscher Manager, Vorstandssprecher der Deutschen Bank 1989-1997

1930 - Günther Uecker (90), deutscher Bildhauer und Objektkünstler ("Nagelbilder"), Mitbegründer der Gruppe Zero

1890 - Fritz Busch, deutscher Dirigent und Pianist, vor 1933 Generalmusikdirektor an den Opern Stuttgart und Dresden, nach seiner Emigration Dirigent vieler bedeutender internationaler Orchester, gest. 1951

1860 - Hugo Wolf, österreichischer Komponist, Liederkomponist, gest. 1903

TODESTAGE

2002 - Hans-Georg Gadamer, deutscher Philosoph, Begründer der philosophischen Hermeneutik (Hauptwerk "Wahrheit und Methode"), geb. 1900

1987 - Bernhard Grzimek, deutscher Zoologe, Tierfilmer und Autor, Oscar (1960) für den Dokumentarfilm " Serengeti darf nicht sterben", Moderator der ARD-Reihe "Ein Platz für Tiere", geb. 1909

dpa