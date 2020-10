Kalenderblatt 2020: 14. Oktober

Berlin

2008 - Fast 80 Jahre nach der Besetzung chinesischer Gebiete durch die damalige Sowjetunion gibt Moskau das Grenzgebiet am Zusammenfluss von Amur und Ussuri offiziell an Peking zurück.

1990 - In den neuen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen finden die ersten Landtagswahlen seit dem Ende der DDR statt.

Anzeige

1962 - Ein US-Aufklärungsflugzeug fotografiert auf Kuba Raketenabschussanlagen. Die Kuba-Krise beginnt.

1952 - In Marseille wird die Unité d'Habitation eingeweiht, ein futuristischer Wohnkomplex des Architekten Le Corbusier für mehr als 1500 Personen.

1920 - Erwin Piscators "Proletarisches Theater" in Berlin wird mit Aufführung des Schauspiels "Der Krüppel" von Karl August Wittfogel eröffnet.

1915 - Bulgarien tritt auf seiten der Mittelmächte in den Krieg ein in der Hoffnung, Mazedonien zu gewinnen.

1910 - Der Brite Claude Grahame-White fliegt mit einem Farman Doppeldecker über Washington D.C. und landet spektakulär auf einer Straße neben dem Weißen Haus.

1899 - Im "Windsor-Vertrag", einer geheimen Abmachung, sichert Großbritannien Portugal zu, die portugiesischen Kolonien gegen alle Feinde zu verteidigen.

GEBURTSTAGE

1980 - Ben Whishaw (40), britischer Schauspieler ("Das Parfüm - Die Geschichte eines Mörders", " David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück")

1980 - Susan Sideropoulos (40), deutsche Schauspielerin und Moderatorin (Serienrolle in "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" ( GZSZ))

1945 - Karin Brandauer, österreichische Regisseurin ("Verkaufte Heimat"), gest. 1992

1940 - Cliff Richard (80), britischer Sänger ("Congratulations")

1890 - Dwight D. Eisenhower, amerikanischer Politiker und General, 34. Präsident der Vereinigten Staaten 1953-1961, gest. 1969

TODESTAGE

2010 - Hermann Scheer, deutscher Politiker, Alternativer Nobelpreis 1999 für sein Engagement zur weltweiten Förderung der Sonnenenergie, 2002 vom US-Nachrichtenmagazin "Time" als "Held des Grünen Jahrhunderts" gewürdigt, geb. 1944

1990 - Leonard Bernstein, amerikanischer Komponist und Dirigent, " West Side Story", "On The Town", Leiter der New Yorker Philharmoniker 1958-1969, geb. 1918

© dpa-infocom, dpa:201005-99-825544/2

dpa