Kalenderblatt 2020: 14. September

Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekennen sich zu der Aktion. Saudi-Arabien und die USA beschuldigen den Iran. Teheran weist das zurück.

2015 - Ungarn stellt den Bau seines 175 Kilometer langen Grenzzauns zu Serbien fertig. An diesem Tag kommen noch 9000 Flüchtlinge ins Land.

2000 - Bundesinnenminister Otto Schily ( SPD) verbietet die rechtsextreme Skinhead-Organisation " Blood & Honour Division Deutschland" und deren Jugendorganisation "White Youth".

1995 - Griechenland und die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien unterzeichnen in New York ein Abkommen zur Beilegung ihrer Anfang 1994 ausgebrochenen Streitigkeiten.

1990 - In den USA wird die erste Gentherapie bei einem erbkranken vierjährigen Mädchen angewandt. Nach der Therapie kann das Mädchen ein normales Leben führen.

1975 - Rembrandts Meisterwerk "Die Nachtwache" wird im Amsterdamer Rijksmuseum von einem Geistesgestörten durch mehrere Dutzend Stiche mit einem Frühstücksmesser beschädigt.

1960 - In Bagdad gründen der Irak, der Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela die Organisation Erdöl exportierender Länder ( OPEC).

1930 - Die NSDAP gewinnt bei den Reichstagswahlen 107 Sitze und wird zweitstärkste Fraktion hinter der SPD.

1405 - Im Marbacher Bund schließen sich süddeutsche Städte gegen Machtansprüche des deutschen Königs Ruprecht zusammen.

GEBURTSTAGE

1985 - Alex Clare (35), britischer Musiker (Album "The Lateness Of The Hour")

1970 - Nina Hugendubel (50), deutsche Unternehmerin und Buchhändlerin, Tochter von Heinrich Hugendubel

1965 - Dmitri Medwedew (55), russischer Politiker, Ministerpräsident 2012-2020, Staatspräsident 2008-2012

1960 - Christian Petzold (60), deutscher Regisseur und Autor ("Undine", "Die innere Sicherheit")

1950 - Lukas Beckmann (70), deutscher Politiker, 1984-1987 zusammen mit Jutta Ditfurth und Rainer Trampert einer der drei gleichberechtigten Bundesvorstandssprecher der Grünen, 1994-2010 Fraktionsgeschäftsführer der grünen Bundestagsfraktion

TODESTAGE

2016 - Hilmar Thate, deutscher Bühnen- und Filmschauspieler ("Der König von St. Pauli", "Die Sehnsucht der Veronika Voss"), geb. 1931

2005 - Robert Wise, amerikanischer Regisseur (" West Side Story"), geb. 1914

