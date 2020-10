Kalenderblatt 2020: 15. Oktober

Berlin

Die etwa 57 Kilometer lange Eisenbahnröhre unter den Alpen geht 2016 in Betrieb.

2005 - China feiert die offizielle Fertigstellung der höchsten Eisenbahn der Welt mit einer Zeremonie auf dem Bahnhof der tibetischen Hauptstadt Lhasa. Von Xining, Hauptstadt der Provinz Qinghai, bis nach Lhasa ist die Eisenbahnlinie insgesamt 1956 Kilometer lang.

2000 - Das ugandische Gesundheitsministerium bestätigt den ersten Ausbruch einer Ebola-Seuche in Uganda.

1990 - Das 1953 verabschiedete Apartheid-Gesetz über die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen Südafrikas verliert seine Gültigkeit.

1970 - Mohammed Anwar el Sadat wird Nachfolger des verstorbenen ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abd el Nasser.

1950 - In der DDR finden die ersten Wahlen zur Volkskammer statt. Zugelassen ist nur die von der SED und den kommunistischen Massenorganisationen dominierte Kandidatenliste der Nationalen Front.

1940 - Charlie Chaplins Film "Der große Diktator" startet in den Kinos der USA.

1880 - Die 1248 begonnenen Bauarbeiten am Kölner Dom werden nach 632 Jahren vollendet.

1810 - Die Berliner Humboldt-Universität wird offiziell gegründet.

GEBURTSTAGE

1948 - Chris de Burgh (72), irischer Sänger ("Don't Pay The Ferryman", "The Lady In Red")

1945 - Patriarch Neofit (75), bulgarischer Geistlicher, Oberhaupt der Orthodoxen Kirche in Bulgarien

1942 - Chris Andrews (78), britischer Schlagersänger ("Yesterday Man")

1920 - Henri Verneuil, französischer Regisseur ("Der Clan der Sizilianer"), gest. 2002

1920 - Mario Puzo, amerikanischer Schriftsteller, ("Der Pate", "Der Sizilianer"), gest. 1999

TODESTAGE

1990 - Delphine Seyrig, französische Schauspielerin ("Letztes Jahr in Marienbad", "Der diskrete Charme der Bourgeoisie"), geb. 1932

1960 - Henny Porten, deutsche Schauspielerin ("Kohlhiesels Töchter"), geb. 1890

