Kalenderblatt 2020: 16. Oktober

Sie hatte bei der Auswertung der "Panama-Papiere" Verwicklungen prominenter Regierungsmitglieder Maltas in den Finanzskandal aufgedeckt.

2015 - Der Bundestag verabschiedet ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, künftig sollen Telekommunikationsdaten bis zu zehn Wochen aufbewahrt werden.

2000 - Der amerikanische Ölkonzern Chevron steigt mit der Übernahme der Texaco zum bis dahin viertgrößten Ölkonzern der Welt auf.

1985 - Nach mehr als dreiwöchigen Koalitionsverhandlungen kommt es in Hessen zu einer Einigung zwischen SPD und Grünen. Es handelt sich um die bundesweit erste Regierungsbildung von SPD und Grünen auf Länderebene.

1963 - Der Bundestag wählt den bisherigen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ( CDU) als Nachfolger von Konrad Adenauer zum deutschen Bundeskanzler.

1945 - In Quebec, Kanada, gründen 42 Länder die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO).

1925 - Der Locarno-Pakt über ein Sicherheitssystem in Mitteleuropa wird von sechs Staaten und Deutschland paraphiert. Am 1. Dezember 1925 werden die Verträge in London unterzeichnet.

1900 - Das Deutsche Reich und Großbritannien vereinbaren in London im Jangtse-Abkommen die gegenseitige Respektierung ihrer Handelsinteressen und verzichten auf territoriale Ansprüche gegenüber China.

1384 - Die vermutlich erst 10-jährige Jadwiga (Hedwig) wird in Krakau zum "König" von Polen geweiht. Der Titel "König" besagte, dass sie nicht Ehefrau eines Königs war.

GEBURTSTAGE

1980 - Jeremy Jackson (40), amerikanischer Schauspieler ("Baywatch") und Sänger

1970 - Mehmet Scholl (50), deutscher Fußballer, FC Bayern München 1992-2007, Nationalmannschaft 1995-2002

1960 - Edgar Wolfrum (60), deutscher Historiker ("Die Mauer - Geschichte einer Teilung")

1958 - Tim Robbins (62), amerikanischer Schauspieler ("Nix zu verlieren", " Mystic River", "The Player") und Regisseur ("Dead Man Walking")

1925 - Angela Lansbury (95), britische Schauspielerin (TV-Serie "Mord ist ihr Hobby", Kinofilme: "Das Haus der Lady Alquist, "Tod auf dem Nil")

TODESTAGE

2010 - Thomas Harlan, deutscher Schriftsteller und Regisseur ("Wundkanal"), geb. 1929

1920 - Cäsar Flaischlen, deutscher Schriftsteller ("Nachtschatten", " Jost Seyfried"), 1895-1900 Redakteur der Kunstzeitschrift "Pan", schrieb Gedichte, Dramen und Romane, geb. 1864

