Kalenderblatt 2020: 17. Juni

Berlin

Mindestens 65 Menschen sterben.

2015 - Der TV-Entertainer Stefan Raab (TV total, Schlag' den Raab) will seine Fernsehkarriere beenden. Nach mehr als 16 Jahren werde er Ende 2015 seine letzte TV-Show moderieren, teilen der Sender ProSieben und Raab gemeinsam mit.

Anzeige

2005 - Mit Begleitung sollen 17-Jährige künftig Auto fahren dürfen, beschließt der Bundestag. Der Modellversuch "Begleitetes Fahren ab 17" ist zunächst bis 2010 befristet.

Weitere MAZ+ Artikel

2000 - Sandra Völker meldet sich nach zwei Niederlagen mit einem Weltrekord über 50 m Rücken bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin sensationell zurück.

1953 - Sowjetische Truppen schlagen den Volksaufstand gegen die Partei- und Staatsführung der DDR nieder.

1950 - Dem amerikanischen Chirurgen Richard H. Lawler gelingt in Chicago ( USA/ Illinois) die erste erfolgreiche Transplantation einer Niere beim Menschen.

1950 - Der Rowohlt-Verlag bringt als erster deutscher Verlag Taschenbücher auf den Markt.

1925 - In der Schweiz unterzeichnen 36 Staaten das Genfer Protokoll über das Verbot der Verwendung von chemischen und biologischen Waffen im Krieg.

1848 - Der "Pfingstaufstand" tschechischer Nationalisten in Prag wird vom österreichischen Statthalter blutig niedergeschlagen; die Aufständischen kapitulieren bedingungslos.

GEBURTSTAGE

1960 - Gayle Tufts (60), amerikanische Kabarettistin und Entertainerin ("Some like it heiß")

1950 - Lee Tamahori (70), neuseeländischer Filmregisseur ("Die letzte Kriegerin", James-Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag")

1950 - Thomas Freitag (70), deutscher Kabarettist (Programm " Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall")

1945 - Eddy Merckx (75), belgischer Radrennfahrer, dreifacher Weltsportler des Jahres 1969/71/74

1945 - Ken Livingstone (75), britischer Labour-Politiker, Bürgermeister von London 2000-2008

TODESTAGE

2019 - Gloria Vanderbilt, amerikanische Millionenerbin, Schauspielerin, Schriftstellerin und Malerin (Autobiografie "Once Upon a Time: A True Story"), geb. 1924

2019 - Michael Baier, deutscher Drehbuchautor ("Das Erbe der Guldenburgs", "Um Himmels Willen", "Adelheid und ihre Mörder"), geb. 1940

dpa