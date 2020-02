Berlin

Im März tritt er das Amt an.

2015 - Hobbytaucher haben im antiken Mittelmeerhafen Caesarea mit rund 2000 Münzen aus der Ära der Fatimiden (11. Jahrhundert) den bis dahin größten Goldschatz der israelischen Geschichte entdeckt.

2010 - Frankreich kauft von der deutschen Verlegerfamilie Brockhaus die handschriftlichen Memoiren des legendären Frauen-Verführers Giacomo Casanova für mehr als sieben Millionen Euro. Kulturminister Frédéric Mitterrand unterzeichnet in Paris den Kaufvertrag.

2008 - Die älteste naturwissenschaftliche Akademie Europas, die Leopoldina in Halle ( Sachsen-Anhalt), wird künftig Deutschlands Nationale Akademie sein. Sie soll die Politik beraten und auch als "Stimme der deutschen Wissenschaft" im Ausland auftreten.

1978 - Der auf der Hawaii-Insel Oahu veranstaltete Wettkampf Ironman (Schwimmen, Radfahren, Marathonlauf) gilt als der erste Triathlon-Wettbewerb weltweit.

1952 - Griechenland und die Türkei treten der Nato bei.

1930 - Der amerikanische Astronom Clyde Tombaugh entdeckt den Planeten Pluto. Dieser wird 2006 als Zwergplanet reklassifiziert.

1893 - Großgrundbesitzer protestieren gegen die Senkung der Agrarzölle durch die Reichsregierung mit der Gründung des " Bundes der Landwirte".

1386 - Der litauische Großfürst Wladislaw II. Jagiello heiratet in Krakau die polnische Königin Jadwiga (Hedwig) und wird König von Polen.

GEBURTSTAGE

1965 - Bettina Schausten (55), deutsche Journalistin und Moderatorin

1965 - Dr. Dre (55), amerikanischer Rapper und Rap-Produzent ("Been There, Done That")

1960 - Greta Scacchi (60), australische Schauspielerin ("Salz auf unserer Haut", "Aus Mangel an Beweisen")

1950 - Cybill Shepherd (70), amerikanische Schauspielerin ("Ein himmlischer Liebhaber")

1950 - John Hughes, amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent ("Kevin allein zu Haus"), gest. 2009

TODESTAGE

2014 - Mavis Gallant, kanadische Schriftstellerin ("Transitgäste"), geb. 1922

2013 - Otfried Preußler, deutscher Kinderbuchautor ("Krabat", "Der kleine Wassermann", "Die kleine Hexe", "Der Räuber Hotzenplotz"), geb. 1923

dpa