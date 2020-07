Kalenderblatt 2020: 2. Juli

Berlin

2015 - Der Bundestag verlangt, dass führende Regierungspolitiker beim Wechsel in die Wirtschaft Sperrzeiten von bis zu 18 Monaten einhalten müssen. Ziel ist die Vermeidung von Interessenkonflikten.

2005 - Mit der weltumspannenden Konzertreihe " Live 8" in zehn Städten auf vier Kontinenten will die internationale Pop- und Rockelite ein Zeichen gegen Armut und Elend setzen.

2000 - Rudi Völler wird neuer Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er folgt auf Bundestrainer Erich Ribbeck.

1990 - In einem Tunnel zwischen Mekka und Mina entsteht ein tödliches Gedränge. Vermutlich war die Belüftungsanlage ausgefallen. Mehr als 1400 Pilger ersticken oder werden zu Tode getrampelt.

1985 - Der bisherige sowjetische Außenminister Andrej Gromyko wird vom Obersten Sowjet zum Staatsoberhaupt der UdSSR gewählt.

1955 - In Ost-Berlin wird der Tierpark als DDR-Gegenstück zum Zoo in West-Berlin eröffnet. Die 160 Hektar große Anlage entstand auf dem Gelände des ehemaligen Schlossparks Friedrichsfelde.

1900 - Der deutsche Luftschiffkonstrukteur Graf Ferdinand von Zeppelin startet am Bodensee seine erste Versuchsfahrt mit einem lenkbaren Luftschiff, dem "LZ 1".

1865 - Im Londoner Stadtteil East End beschließt der Geistliche William Booth, eine Christliche Mission zu gründen, die 1878 in " Heilsarmee" umbenannt wird.

GEBURTSTAGE

1990 - Roman Lob (30), deutscher Popsänger, Platz acht beim Eurovision Song Contest 2012 ("Standing Still")

1985 - Ashley Tisdale (35), amerikanische Schauspielerin (" High School Musical") und Sängerin ("Not Like That")

1970 - Detlef Soost (50), deutscher Fernsehmoderator, Tänzer und Choreograph ( Castingshow "Popstars")

1965 - Norbert Röttgen (55), deutscher Politiker ( CDU), Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2009-2012

1910 - C.C. Bergius, deutscher Schriftsteller, seine Bücher erreichten eine Gesamtauflage von über 15 Millionen Exemplaren, internationaler Durchbruch mit "Der Fälscher", gest. 1996

TODESTAGE

2019 - Costa Cordalis, griechischer Schlagersänger ("Anita"), geb. 1944

2005 - Liselotte Rauner, deutsche Lyrikerin, 1986 erste Preisträgerin des renommierten "Literaturpreises Ruhrgebiet", geb. 1920

