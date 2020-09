Kalenderblatt 2020: 2. September

Berlin

34 Personen sterben, fünf Crew-Mitglieder überleben.

2018 - Hans Beimer stirbt in der " Lindenstraße" den Serientod. Joachim H. Luger, der Beimer mehr als 33 Jahre lang verkörperte, hatte seinen Ausstieg aus der ARD-Serie einige Wochen zuvor angekündigt.

2010 - Deutschland muss ein wirksames Beschwerderecht gegen überlange Gerichtsverfahren einführen. Das entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) in Straßburg.

2008 - Google führt mit Google Chrome einen eigenen Internet-Browser ein.

1950 - In Tübingen wird der Deutsche Turner-Bund (DTB) wiedergegründet.

1945 - An Bord des US-Schlachtschiffs " Missouri" in der Bucht von Tokio nimmt General Douglas MacArthur die Kapitulation Japans entgegen. Damit ist der Zweite Weltkrieg offiziell beendet.

1945 - Der kommunistische Partisanenführer Ho Chi Minh ruft in Hanoi die Demokratische Republik Vietnam ( DRV) aus.

1935 - Der "Labor-Day"-Hurrikan zieht mit bis zu 320 Stundenkilometern über die Karibik und den Südosten der USA hinweg. 423 Menschen sterben.

1870 - Im Deutsch-Französischen Krieg kapituliert die französische Armee nach der Schlacht bei Sedan. Kaiser Napoleon III. wird gefangen genommen.

GEBURTSTAGE

1969 - Robert Habeck (51), deutscher Politiker, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen seit 2018, stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 2012-2018

1955 - Claus Kleber (65), deutscher Journalist (" heute-journal")

1945 - Frank Baumbauer (75), deutscher Theaterintendant (Hamburger Schauspielhaus, Münchner Kammerspiele)

1940 - Jack White (80), deutscher Musikproduzent und Komponist ("Schöne Maid", "Theo, wir fahr'n nach Lodz", "When The Rain Begins To Fall")

1900 - Georg Diederichs, deutscher Politiker ( SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen 1961-1970, wirkte im Parlamentarischen Rat am Entwurf des Grundgesetzes mit, gest. 1983

TODESTAGE

2000 - Curt Siodmak, deutsch-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur ("Die Hexen von Paris", Drehbuch "Der Wolfsmensch"), Bruder von Robert Siodmak, geb. 1902

1997 - Viktor E. Frankl, österreichischer Psychotherapeut und Psychiater, Begründer der Logotherapie (Buch "Trotzdem Ja zum Leben sagen"), geb. 1905

