Kalenderblatt 2020: 20. Juli

Berlin

Die drei Insassen kommen ums Leben.

2015 - Nach 54 Jahren nehmen die USA und Kuba wieder diplomatische Beziehungen auf und eröffnen Botschaften. Sie waren 1961, zwei Jahre nach der kubanischen Revolution, geschlossen worden.

Anzeige

1985 - Amerikanische Profitaucher entdecken in den Küstengewässern Floridas das Wrack der 1622 gesunkenen spanischen Galeere "Nuestra Senora de Atocha", deren Silberladung auf 400 Millionen Dollar geschätzt wird.

Weitere MAZ+ Artikel

1975 - Der Bund für Natur- und Umweltschutz Deutschland wird gegründet. 1977 wird er umbenannt in Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND).

1950 - In Berlin beginnt der III. Parteitag der SED. Unter anderem wird der Übergang zur Planwirtschaft beschlossen.

1944 - Das Bombenattentat der Widerstandsgruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler scheitert. Der Staatsstreich gegen das nationalsozialistische Regime schlägt fehl, die Verschwörer werden hingerichtet.

1932 - Reichspräsident Paul von Hindenburg setzt per Notverordnung die preußische Regierung unter Ministerpräsident Otto Braun ( SPD) ab und ernennt Reichskanzler Franz von Papen (Zentrum) zum Reichskomissar ("Preußenschlag").

1848 - Die erste Frauenrechtskonferenz der USA endet nach zwei Tagen mit der Verabschiedung der "Declaration of Sentiments". Frauen sollen die gleichen Rechte bekommen wie Männer.

1402 - In der Schlacht bei Ankara verliert Sultan Bajasid I. sein Reich an den Mongolenfürsten Timur.

GEBURTSTAGE

1980 - Gisele Bündchen (40), brasilianisches Model

1960 - Bertram Meier (60), deutscher Theologe (Katholik), Bischof des Bistums Augsburg seit Juni 2020

1955 - Gerhard Zeiler (65), österreichischer Medienmanager, Geschäftsführer des deutschen Privatsenders RTL 1998-2004, Generalintendant des Österreichischen Rundfunks 1994-1998, Chef von Turner Broadcasting System International seit 2012, WarnerMedia Chief Revenue Officer seit 2019

1945 - Kim Carnes (75), amerikanische Popmusikerin (" Bette Davis Eyes")

1925 - Jacques Delors (95), französischer Politiker, Präsident der EU-Kommission 1985-1995, Aachener Karlspreis 1992

TODESTAGE

2015 - Wayne Carson, amerikanischer Country-Musiker ("Always on My Mind"), geb. 1943

2000 - Constanze Engelbrecht, deutsche Schauspielerin (ZDF-Serie "Diese Drombuschs", "Tiefe Wasser"), geb. 1950

© dpa-infocom, dpa:200713-99-766820/2

dpa