Kalenderblatt 2020: 25. Dezember

Berlin

Den Angeklagten war vorgeworfen worden, mehr als 400 Kinder mit dem Aids-Virus infiziert zu haben.

2004 - Nach siebenjähriger Reise durch das Weltall glückt die Abkoppelung der europäischen Sonde "Huygens" vom Mutterschiff "Cassini". 2005 kann sie auf dem Saturn-Mond Titan landen.

Anzeige

2000 - China und Vietnam unterzeichnen eine Vereinbarung über die Demarkation der Seegrenze und ein Fischereiabkommen, um ihre Jahrzehnte alten Grenzstreitigkeiten im Golf von Tongking beizulegen.

1985 - Der Ätna auf Sizilien bricht erneut völlig überraschend aus. In 150 Meter Breite ergießt sich der Lavastrom zu Tal. Ein Mensch kommt ums Leben.

1978 - Vietnamesische Truppen überschreiten die Grenze zu Kambodscha und beginnen eine Offensive gegen die Roten Khmer.

1851 - In Chile findet die offizielle Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke des Landes zwischen der Hafenstadt Caldera und Copiapó im Landesinneren statt. Die Entfernung beträgt gut 80 Kilometer.

1745 - Der Friede zu Dresden beendet den Zweiten Schlesischen Krieg. Preußen erhält ganz Schlesien von Österreich und erkennt Franz I. als Kaiser an.

1705 - In Sendling bei München werden über tausend Bauern niedergemetzelt, die sich gegen die österreichische Besatzungsmacht erhoben hatten ("Sendlinger Mordweihnacht").

800 - Karl der Große, dessen Reich sich von der Elbe bis zum Ebro (heute in Spanien) erstreckt, wird von Papst Leo III. in Rom zum König der Franken und Langobarden und zum römischen Kaiser gekrönt.

GEBURTSTAGE

1975 - Jens Friebe (45), deutscher Popsänger ("Vorher Nachher Bilder", "In Hypnose", "Nackte Angst Zieh Dich An Wir Gehen Aus") und Journalist

1955 - Bernd Tönjes (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung seit 2018

1955 - Ingrid Schmidt (65), deutsche Richterin, wurde 2005 als erste Frau in diesem Amt Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes

1950 - Karl Rove (70), amerikanischer Politiker, Berater des amerikanischen Präsidenten George W. Bush

1870 - Helena Rubinstein, amerikanische Kosmetik-Unternehmerin, gest. 1965

TODESTAGE

2005 - Birgit Nilsson, schwedische Opernsängerin, Sopran, vor allem Wagner- und Strauss-Sängerin, geb. 1918

1995 - Dean Martin, amerikanischer Schauspieler ("Auf dem Highway ist die Hölle los", " Rio Bravo") und Sänger ("Everybody Loves Somebody", "That's Amore"), geb. 1917

© dpa-infocom, dpa:201214-99-681365/2

dpa