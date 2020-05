Berlin

Der Preis der Jury geht an das Liebesdrama "Atlantics" der Regisseurin Mati Diop, einer Französin mit senegalesischem Hintergrund.

2018 - In einem Referendum stimmen 66,4 Prozent der Iren für eine Verfassungsänderung zur Lockerung des strikten Abtreibungsverbots. Mit der Unterschrift des Präsidenten tritt die Regelung am 18. September in Kraft.

Anzeige

2015 - Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) legt in Genf einen Aktionsplan gegen Antibiotika-Resistenzen vor. Jedes Jahr sterben nach Angaben der WHO rund 700.000 Menschen daran.

Weitere MAZ+ Artikel

2010 - Der hessische Ministerpräsident Roland Koch ( CDU) kündigt seinen Rückzug aus der Politik an.

2005 - In der Kaukasusrepublik Aserbaidschan nimmt die geostrategisch wichtige BTC-Erdölpipeline ( Baku-Tiflis-Ceyhan) zur türkischen Mittelmeerküste ihren Betrieb auf.

2000 - Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnet die endgültige Fassung des umstrittenen "Beutekunst"-Gesetzes.

1985 - Auf dem Nürburgring in der Eifel beginnt das erste "Rock am Ring"-Musikfestival.

1935 - Der amerikanische Sprinter und Weitspringer Jesse Owens stellt in Ann Arbor bei Detroit ( Michigan) innerhalb von 45 Minuten fünf Weltrekorde auf und einen weiteren ein.

1895 - Der irische Schriftsteller Oscar Wilde wird in London wegen Homosexualität zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

GEBURTSTAGE

1975 - Lauryn Hill (45), amerikanische HipHop-Sängerin und Schauspielerin, Album "The Miseducation of Lauryn Hill", Mitbegründerin und Sängerin der Band The Fugees, Filmrolle in "Sister Act 2 - In göttlicher Mission"

1970 - Monica Lierhaus (50), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin (ARD-"Sportschau", "Ein Platz an der Sonne")

1960 - Heinrich Hiesinger (60), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender ThyssenKrupp 2011-2018

1945 - Klaus Zaczyk (75), deutscher Fußballspieler, Hamburger SV 1969-78

1940 - Nobuyoshi Araki (80), japanischer Fotokünstler, "Bondage"-Serie

TODESTAGE

2005 - Ismail Merchant, indischer Filmproduzent ("Was vom Tage übrig blieb"), geb. 1936

1995 - Dany Robin, französische Schauspielerin ("Topas"), geb. 1927

dpa