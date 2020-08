Kalenderblatt 2020: 26. August

Berlin

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main lässt die Anklage wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung zu.

2018 - Im sächsischen Chemnitz ziehen auf Initiative rechtsextremer Gruppen Hunderte Menschen durch die Innenstadt. Videos zeigen, wie ausländisch aussehende Menschen attackiert werden. Auslöser ist der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Deutschen mit kubanischen Wurzeln. Zwei Asylbewerber werden der Tat verdächtigt.

Anzeige

2005 - Bei einem Brand in einem Pariser Wohnhaus kommen 17 Menschen ums Leben, unter ihnen 14 Kinder. Die Bewohner des baufälligen Hauses sind Einwanderer aus Westafrika.

Weitere MAZ+ Artikel

2002 - Die Bahn will in allen großen deutschen Bahnhöfen das Rauchen verbieten. Mit dem Projekt will das Unternehmen Reinigungskosten senken und Nichtraucher schützen.

2000 - Die Polizei in Neuseeland verhindert einen Anschlag auf einen Atomreaktor im australischen Sydney während der Olympischen Spiele.

1990 - Bei einer Schlagwetterexplosion in der Dobrnja-Jug-Mine bei Tuzla in der jugoslawischen Teilrepublik Bosnien-Herzegowina sterben 180 Menschen.

1987 - Das Bundeskabinett beschließt eine sofortige Erhöhung des Begrüßungsgeldes für DDR-Besucher von 30 auf 100 Mark jährlich pro Person.

1978 - An Bord des sowjetischen Raumschiffes "Sojus 31" startet als erster Deutscher der DDR-Offizier Sigmund Jähn ins Weltall.

1920 - Mit der Ratifikation des 19. Verfassungszusatzes wird in den USA das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt.

GEBURTSTAGE

1980 - Macaulay Culkin (40), amerikanischer Schauspieler ("Kevin - Allein zu Haus")

1960 - Branford Marsalis (60), amerikanischer Jazz-Saxofonist (Album "In My Solitude")

1913 - Boris Pahor (107), slowenischer Schriftsteller ("Nekropolis")

1910 - Mutter Teresa, indische Nonne albanischer Herkunft, Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. 2003, Friedensnobelpreis 1979, gründet 1950 den katholischen Orden "Missionarinnen der Nächstenliebe" in Kalkutta, gest. 1997

1740 - Joseph Montgolfier, französischer Erfinder, entwickelte zusammen mit seinem Bruder Étienne den Heißluftballon, die "Montgolfière", gest. 1810

TODESTAGE

1980 - Tex Avery, amerikanischer Trickfilm-Zeichner und Regisseur ("Daffy Duck"), geb. 1908

1945 - Franz Werfel, österreichischer Schriftsteller (Roman "Die vierzig Tage des Musa Dagh", Theaterstück "Jacobowsky und der Oberst"), geb. 1890

© dpa-infocom, dpa:200817-99-191741/3

dpa