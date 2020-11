Kalenderblatt 2020: 26. November

Berlin

Mindestens 23 Menschen sterben.

2018 - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko verhängt im Asowschen Meer das Kriegsrecht. Am Tag zuvor hatte die russische Küstenwache ukrainische Marineboote an der Durchfahrt der Meerenge von Kertsch vor der Halbinsel Krim gehindert.

2010 - Im Südsee-Königreich Tonga besiegeln die ersten demokratischen Wahlen seit 165 Jahren das Ende der absoluten Monarchie.

2008 - Die indische Stadt Mumbai wird von einer blutigen Terrorserie erschüttert. 175 Menschen kommen ums Leben, darunter drei Deutsche. Geiselnahmen in Luxushotels und einem jüdischen Zentrum halten die Polizei tagelang in Atem. Hinter den Angriffen vermuten die indischen Behörden eine muslimische Terrorgruppe aus Pakistan.

2005 - Heftige Schneefälle führen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu Hunderten von Unfällen mit Toten und Stromausfällen bis zu fünf Tagen. Betroffen ist vor allem das Münsterland.

1998 - Bei einem Bahnunglück in Nordindien kommen nahe Khanna im Bundesstaat Punjab 212 Menschen ums Leben.

1995 - Beim Absturz einer Aussichtsgondel auf einem Berliner Weihnachtsmarkt werden 63 Menschen verletzt.

1990 - Singapurs Staatsgründer Lee Kuan Yew tritt nach 31-jähriger Amtszeit als Premierminister aus Altersgründen zurück. Mit autokratischem Führungsstil hatte er die rückständige Insel zu einem modernen Dienstleistungsstaat mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt gemacht.

1988 - In Berlin wird der Europäische Filmpreis erstmals verliehen. Die Hauptauszeichnung erhält der polnische Regisseur Krzysztof Kieslowski für "Ein kurzer Film über das Töten".

GEBURTSTAGE

1990 - Rita Ora (30), britische Sängerin und Schauspielerin ("I Will Never Let You Down")

1975 - Stefan Mross (45), deutscher Volksmusiker und Fernsehmoderator ("Immer wieder Sonntags")

1950 - Dieter Burdenski (70), deutscher Fußballspieler ( Werder Bremen 1972-88)

1945 - John McVie (75), britischer Popmusiker ( Fleetwood Mac)

1885 - Heinrich Brüning, deutscher Politiker (Zentrumspartei), Reichskanzler 1930-1932, gest. 1970

TODESTAGE

2010 - Maria Hellwig, deutsche Sängerin ("Servus, Grüezi und Hallo") und Moderatorin, geb. 1920

1995 - Wim Thoelke, deutscher Fernsehmoderator ("Das aktuelle Sportstudio", "Der große Preis"), geb. 1927

