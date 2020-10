Kalenderblatt 2020: 26. Oktober

Berlin

Ein Kommando der US-Spezialtruppe "Delta Force" hatte das Haus gestürmt.

2010 - Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java bricht aus. Der Feuerberg spuckt eine riesige Rauchwolke mit glühend heißer Asche mehr als 1500 Meter in die Luft.

Anzeige

2005 - Als erstes Fernsehunternehmen in Europa startet ProSiebenSat.1 mit dem neuen Übertragungsstandard HDTV. Die Fernsehzuschauer brauchen dafür geeignete Empfangsgeräte.

1990 - Das Schlachtschiff " Iowa", auf dem 1943 US-Präsident Franklin D. Roosevelt zum Teheraner Treffen mit den Verbündeten des Zweiten Weltkrieges reiste, wird in Norfolk ( Virginia) außer Dienst gestellt.

1965 - Die Mitglieder der britischen Popgruppe " The Beatles" werden im Londoner Buckingham-Palast von Königin Elizabeth II. mit dem Orden "Member of the British Empire" ausgezeichnet.

1955 - Der Nationalrat (Parlament) in Wien verabschiedet das Bundesverfassungsgesetz über die "immerwährende Neutralität" Österreichs.

1905 - Russische Arbeiter gründen in Sankt Petersburg den ersten Sowjet (Rat).

1896 - Mit dem Vertrag von Addis Abeba muss Italien die Unabhängigkeit des äthiopischen Kaiserreiches akzeptieren. Die Italiener waren im März von abessinischen Truppen vernichtend geschlagen worden.

1440 - Nach einem der spektakulärsten Schauprozesse des Mittelalters wird der frühere Weggefährte von Jeanne d'Arc, Marschall Gilles de Rais, als sadistischer Massenmörder in Nantes hingerichtet.

GEBURTSTAGE

2002 - Emma Schweiger (18), deutsche Schauspielerin ("Keinohrhasen", "Zweiohrküken"; "Kokowääh"), Tochter von Til Schweiger

1976 - Florence Kasumba (44), deutsche Schauspielerin ("Black Panther", "Tatort"-Kommissarin)

1947 - Hillary Clinton (73), amerikanische Politikerin, Ehefrau von Bill Clinton (US-Präsident 1993-2001). Außenministerin 2009-2013, Präsidentschaftskandidatin 2016

1940 - Tilo Prückner, deutscher Schauspieler ("Adelheid und ihre Mörder", "Klemperer - Ein Leben in Deutschland"), gest. 2020

1930 - Jörg Steiner, Schweizer Schriftsteller ("Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch"), gest. 2013

TODESTAGE

2002 - Siegfried Unseld, deutscher Verleger, Leiter des Suhrkamp-Verlags in Frankfurt 1959-2002, geb. 1924

1957 - Nikos Kazantzakis, griechischer Schriftsteller (Romane " Alexis Zorbas", "Die letzte Versuchung"), geb. 1883, nach anderen Angaben 1885 geb.

© dpa-infocom, dpa:201019-99-992869/2

dpa