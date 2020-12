Kalenderblatt 2020: 27. Dezember

Berlin

Eine fiktive Großmutter war dort unter anderem als "Umweltsau" bezeichnet worden.

2010 - Seeräuber kapern erneut einen deutschen Frachter. Auf der Fahrt von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Griechenland fällt die " EMS River" Piraten in die Hände. Am 2. März 2011 teilt die Reederei mit, dass der Frachter wieder frei ist. Ob Lösegeld bezahlt wurde, sagt der Sprecher nicht.

2005 - UN-Generalsekretär Kofi Annan ernennt Grünen-Politiker Tom Koenigs in New York zum neuen UN-Sondergesandten für Afghanistan.

2000 - Amerikanischen Forschern an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore gelingt es erstmals, Stammzellen in einem Labor herzustellen. Dies teilt die Universität mit.

2000 - Das berühmte Cafe "Kranzler" kehrt an den Berliner Kurfürstendamm zurück. In gänzlich veränderter Form öffnet die Kaffeehaus-Legende im Stadtquartier "Neues Kranzler Eck".

1995 - Ungeachtet weltweiter Proteste setzt Frankreich seine Atomversuche fort und zündet erneut einen unterirdischen Test auf dem Südsee-Atoll Mururoa.

1985 - Nahezu zeitgleich stürmen Palästinenserkommandos der Abu-Nidal-Gruppe die Abfertigungsschalter der Fluggesellschaft El Al in Wien und Rom. Dabei kommen 20 Menschen ums Leben.

1965 - Die 5600 Tonnen schwere britische Bohrinsel "Sea Gem" kentert und sinkt vor der Humber-Mündung. 13 Menschen kommen ums Leben.

1703 - Der Methuen-Vertrag zwischen Portugal und England öffnet Portugal für englische Wolle bzw. Tuche und im Gegenzug den englischen Markt für portugiesische Weine.

GEBURTSTAGE

1958 - Florian Martens (62), deutscher Schauspieler, Kripobeamter Otto Garber in der ZDF-Serie "Ein starkes Team"

1952 - David Knopfler (68), britischer Musiker, Mitbegründer der Gruppe Dire Straits (Album "Communiqué")

1943 - Stephan Sulke (77), Schweizer Sänger und Liedermacher ("Uschi", Musik zum Kindermusical "Heidi")

1942 - Klaus Hoffer (78), österreichischer Schriftsteller ("Bei den Bieresch")

1925 - Michel Piccoli, französischer Schauspieler ("Das große Fressen", "Die Spaziergängerin von Sans-Souci"), gest. 2020

TODESTAGE

2015 - Ellsworth Kelly, amerikanischer Maler und Objektkünstler (Bild "Red Green Blue"), geb. 1923

1950 - Max Beckmann, deutscher Maler und Grafiker (Zyklen "Der Jahrmarkt", "Berliner Reise", "Gesichter"), geb. 1884

